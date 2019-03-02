PELİN KAYA

Geçtiğimiz pazar günü 91. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en merakla beklenen kırmızı halısını canlı izlemek için 40 kahveyi devirdim ama keşke 'Devirdiğime değdi' diyebilseydim.

Popüler kumaşın kadife, rengin pembe, cesur seçimler yapanların erkekler olduğu kırmızı halıda işte öne çıkanlar...



EN KONUŞULANI PORTER

Kırmızı halıdan düşen ilk kare şok ediciydi. 'Pose' dizisinin oyuncusu Billy Porter, Christian Siriano imzalı, iddialı bir kadife smokin elbise giymişti.

Halının mesajı daha ilk dakikalarda belli olmuştu: Cinsiyet ayrımcılığına son!

Porter, elbiseyi giymekle kalmamış, bence iyi de taşımış. Kendinden emin duruşu, rahatlığı ve teatral vücut diliyle ne yaptığının fazlasıyla bilincindeydi.

Bu da onu bir anda sosyal medyanın en çok konuşulanlar listesinin tepesine çıkardı. Halının ilk dakikaları bu kadar heyecanlı başlamışken devamı da böyle olacak sandık ama maalesef Porter kadar etkileyici bir kıyafet göremedik.

Gecede dikkatimi en çok çeken unsur; erkek yıldızların, seçimlerinde kadınlardan daha cesur olmasıydı. Henry Golding, son dönemde şıklığı ile karşıma çok sık çıkıyor. Yine 'Bir film yıldızı işte böyle olur' der gibi kusursuzdu. Kırmızı halıda renkli kadife ceketler havalarda uçuştu. Jason Momoa, Stephan James ve birçok isim, renkli kadife ceket giydi. Pharrell Williams'ın Chanel şort takımı ve Chadwick Boseman'ın işlemeli pelerin ceketli kombini de dikkat çekici seçimler oldu.



EN 'KARAT'LI

Lady Gaga

Lady Gaga'nın, lady gibi göründüğü günleri yaşayacağımızı hiçbirimiz tahmin edemezdik. Belli ki elbisesi, boynundaki gerdanlık için özel olarak seçilmiş. Tiffany&Co.'ya ait olan 30 milyon dolar değerindeki 128.54 karatlık gerdanlık, gecedeki tüm mücevherleri geride bıraktı. Taş demenin hafif kalacağı bu kaya parçasını, en son 1961'de efsane yıldız Audrey Hepburn takmıştı.



EN PARLAYAN

Jennifer Lopez

Gösterişli kadının Hollwood temsilcisi Jennifer Lopez yine ışıl ışıldı. Tom Ford'un kırık aynalardan tasarladığı kilolarca ağırlıktaki elbisesiyle klasik bir Lopez görüntüsü vardı karşımızda. Ancak Oscar sonrası verilen partide giydiği Zuhair Murad elbisesi çok daha güzeldi.



EN KARARSIZ BIRAKAN

Charlize Theron

Charlize Theron demek, kırmızı halıların kraliçesi demek. O, her zaman şık ve göz alıcıdır. Ama bu sefer öyle bir seçim yapmış ki, dünyadaki tüm modaseverleri ikiye böldü; ya çok beğenildi ya da hiç beğenilmedi. Sanırım ben de dahil dengemizi bozan, sürpriz yeni saç rengi oldu. Bazı sarışınlar hep sarışın kalmalı diye düşünüyorum. Elbisenin rengi, dikişi ve kumaşı kusursuz olmasına rağmen yeni saç rengiyle Theron'u bir türlü beğenemedim.