PELİN KAYA

Eğer 100 gelin adayına 'Düğününde hangi marka gelinlik giymeyi istersin?' diye sorsak, 99'undan 'Elie Saab marka' cevabını almak hiç de sürpriz olmaz. Gösterişli, iyi işçiliğin, bol malzeme ve emeğin konuştuğu, zenginlerin ilk tercihi olan Elie Saab gelinliklerin yaratıcısı Elie Saab'ın oğlu Elie Saab Jr., Christina Mourad ile Beyrut'ta muhteşem bir törenle evlendi. Ee bu durumda en merak edilen nedir? Elbette Elie Saab'ın gelininin giyeceği gelinlikler.

İki gelinlik de bir Elie Saab klasiği olarak prenses kesime sahipti.

İlkinde hayal kırıklığı yaşamadım değil; modeli o kadar kalabalık, o kadar karışık geldi ki, hani 'Terzi söküğünü dikemez' denilen bir durumla karşı karşıyaydım.

Hiç zorlamaya gerek yok aslında, kısacası beğenmedim. Ama şöyle de bir durum var ki, gelinlik sektörü için çok önemli bir unsur vardır; o da gelinliğin başka hiçbir gelinliğe benzemeyip orijinal bir modele sahip olması. Altın renkli ikinci gelinliği kişisel zevkime göre daha çok beğendim. Bu model geline de, markanın çizgisine de daha uygun. Ve bu düğünle beraber, zengin genç kızların düğünleri için hayallerinin arasına en gösterişlisinden iki yeni model daha eklenmiş oldu.





Sosyal medyada patlayan skandal

Hafta boyunca Instagram'da @diet_prada sayfasının ortaya çıkardığı skandalı konuştuk.

Olay Kim Kardashian ve Ariana Grande gibi yıldızların fotoğrafçısı Marcus Hyde'ın fotoğraf çekme vaadiyle ünlü olmak isteyen kızlarla özel mesajlarının ortaya çıkmasıyla başladı. Sonrası çorap söküğü gibi... Marcus'a karşı başlayan haklı lincin ardından sıra bize de tanıdık bir isim olan Türk asıllı Alman fotoğrafçı Timur Emek'e geldi.

Victoria's Secret'ın da fotoğrafçısı olan Emek'in popüler olması Chiara Ferragni'nin fotoğraflarını çekmesiyle oldu. Bir ara o kadar popülerdi ki, 2016'da özel olarak davet edildiği Istanbul Moda Haftası'nda kendisine fotoğraf vermek için tanıdığımız birçok isim sıraya girmişti. Çekim için 500 dolarlar havada uçuşuyordu. Emek de, Hyde'ın yaptığı gibi cafcaflı mesleğini kullanarak sosyal medyada fiziğini beğendiği, tanınmamış, takipçisi az ve çoğunlukla da reşit olmayan kızları yıllarca taciz etmiş. Susmayan ve Emek ile yazışmalarını açıkça paylaşanlardan biri de Türk model Deniz Tekin oldu.



INSTAGRAM HESAPLARINI SİLDİ

Peki mesajlaşmaların afişe olması sonrası neler yaşandı? İki fotoğrafçıdan da suçlamalar karşısında ses çıkmadı. Hemen sosyal medya hesaplarını gizli hesaba çevirdiler. Ama Instagram tacizcileri affetmedi ve ikisinin de hesaplarını silip ortadan kaldırdı.

Emek'in her fotoğrafçının çalışmayı hayal ettiği Getty Images ile ilişkisi kesildi ve binlerce fotoğrafı bir kalemde silindi. İşin yasal süreci nasıl olacak zaman içinde göreceğiz. Böylece elde ettiği güçle zehirlenen yeteneklerin yok oluşuna bir kere daha şahit olduk.

Darısı tüm sapkınların başına.