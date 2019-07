PELİN KAYA

Yılın merakla beklenen 'Once Upon A Time In Hollywood' (Bir Zamanlar Hollywood'da) filminin Los Angeles prömiyeri geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Şu ara en keyif veren kırmızı halı haberleri bu filme ait. Başrol oyuncuları yaşayan efsaneler Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio olunca, her galası, her karesi büyük ilgi çekiyor. Bir zamanlar genç kızların rüyalarını süsleyen iki aktör, orta yaşlarının neredeyse ilk boy gösterme projesindeydiler. İkilinin şıklıklarından ziyade hâlâ nasıl göründükleri konuşuluyor. 55 yaşındaki Brad Pitt'in bir ara botoks yaptırdığı konuşulmuştu ama yakından bakınca hatları son derece doğal. Epey zayıflamış ve fit görünüyor. Leonardo DiCaprio biraz kilo almış gibi görünse de yakışıklılığından bir şey kaybetmemiş. Başroldeki kadın oyuncu Margot Robbie'nin marka yüzü olduğu Chanel'e ait bir elbise seçmesi elbette şaşırtmadı. Bu elbisenin 1970'lerde Vogue mankeni Lauren Hutton tarafından giyilmesi, filmin dönemiyle iyi eşleşmiş. Fakat kırmızı tonlarda farın bolca kullanıldığı makyajı tüm güzelliğine gölge düşürmüştü. Elbiseleri ile evinin aynasında çektiği selfieleri bol bol paylaşan Britney Spears da kırmızı halıda boy gösterenler arasındaydı. Yaşının çok ötesinde görüntüsüyle beklediğimden çok daha iyi görünüyordu. Britney'nin de yüzünü botoksa batırmaması hoşuma gitti. Kırmızının çok yakıştığı kadınlardan Adriana Lima; payetli, derin yırtmaçlı elbisesi, güzel makyajı ve saçıyla göz kamaştırıcıydı. Yanında son sevgilisi iş insanı Emir Uyar'ın olmasını bekledim ama Adriana büyük davetlere hep yalnız katılmayı tercih eden ünlülerden. Yakında bu kuralı bozar umarım...



18 YILA SIĞDIRILAN BÜYÜK BAŞARILAR!

Okuduğum basın bülteninin başlığı şu: 'Moda tutkunu Melisa Özmen, doğum günü alışverişi için Milano'ya gidiyor.' İsmini ilk kez duyduğum birinin 18 yaşa zor sığdırılacak başarıları; 'Cemiyet hayatının genç ve güzel moda yazarı', 'Girdiği her yerde Paris Hilton'a benzerliği ile dikkat çeken...' ifadeleriyle, 'Geçtiğimiz akşam Alexander McQueen kıyafeti ile Foure Seasons (Foure olarak yazılmış) otelde arkadaşları ile buluştu' cümleleriyle basına servis edilmiş... Önce şaka ya da yanlışlık yapıldığını düşündüm. Sonra başladım bu kişiyi araştırmaya ve zar zor Instagram adresini buldum, fakat hesap kapalıydı. Internette bulduğum fotoğraflarla birlikte yaşadığım şok arttı. 18 yaştan gayet uzak bir kadınsılığın hakim olduğu, aşırı makyajlı, sarı boyalı saçlı, fotoşoplu, yüksek topuklu biri çıktı karşıma. Evet, çağımız sosyal medyadan doğan ünlülerin çağı. Fakat altı boş, olduğundan farklı gösterilen kişilerle bu işler böyle olmaz. Aileler, gençlerimizin yönlendirilmesinde daha çok etkin olmalı. Bu görüntüler dehşet verici geliyor bana. Ya PR ajanslarına ne demeli? Bu işbirliği nasıl gerçekleşti, o bülten nasıl yazıldı? Zaman her şeyi tahrip edebilir, değişebilir anlıyorum. Fakat göz göre göre de halkla ilişkiler departmanında çalışanların bu işlere çanak tutmasını anlayamıyorum.





'HERCAİ' GÜZELE TAM NOT

Atv dizisi 'Hercai'deki rolüyle Türkiye Lider Ödülleri'nden ödül alan Ebru Şahin, kırmızı halının da yeni gözdelerinden olacağının sinyalini verdi. Farklı fiziğiyle buluşturduğu iddialı elbisesiyle tüm hafta onu konuştuk. Nedret Taciroğlu imzalı elbisenin modelini çok beğendim ve yakıştırdım da. Straplez kesime saçlarını doğal bırakması çok güzel olmuş. Elbiseye uygun ayakkabı seçmesi ve yüzünden gülümsemesini eksik etmemesi çok hoş. Geceye katılan Murat Ünalmış'ın pantolonu ve sakalları gözlerimi tırmalamadı değil ama atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde öyle devleşiyor ki, daha fazla bir şey yazmaya elim gitmiyor.