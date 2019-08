PELİN KAYA

Son yıllarda dünya magazinin en çok ilgilendiği konu İngiliz Kraliyet Ailesi. Yüzyıllardır süren krallık kuralları, Kraliçe Elizabeth'in hakimiyetinde devam ediyor. Sosyal medya çağında, herkesin özel yaşamlara ulaşabileceği bir dünyada elbette saray da nasibini alıyor. Giyimlerinden özel yemeklere, halkla birlikte oldukları günlerden evliliklerine, doğumlarına, her şey sosyal medyanın gündeminde. Tüm bu göz önündeliğe rağmen yıkılmaz kuralların, sarsılmaz düzenin de var olduğunu unutmamak gerekiyor. Tüm yaşantılarını kapsayan kurallardan dikkatimi çekenleri sizler için bir araya getirdim:

¦ Kraliyet kadınları resmi etkinliklerde mutlaka kıyafetlerine uygun şapkalar kullanmak zorunda.

Akşam 6 'dan sonraki resmi davetlerde ise taç takmalılar.

¦ Tenlerini kapatacak şekilde çorap giymeleri gerekiyor.

Kate Middleton'un bir resmi davet sırasında uzun kloş eteği havalanmıştı ve flaşlar patlamıştı. Saray, o gün giyim konusunda bir kez daha düzenleme yaptı ve bacakların görünme ihtimali olan etekleri yasakladı. Kol altları görünecek kesimde omuzları açık kıyafetler, dekolte, kısa etek tercih edemedikleri şeyler arasında.

¦ Kraliyet kadınları çarpıcı, dişe bulaşma ihtimali yüksek renklerde ruj ve oje süremiyor.

Aslında kimi davette kraliçenin kullandığını görebiliyoruz ama gelinler bu kurala katı bir şekilde uymak zorunda olmalılar.

¦ Siyah giysileri sadece cenaze törenlerinde ve resmi davetlerde tercih edebiliyorlar.

Kraliçe ise ayırt edilebilmek için etkinliklerde çarpıcı renkleri giymek zorunda.



YAZ-KIŞ ŞORT

¦ Kot pantolon yasaklardan biri. Kuralları baştan yıkan eski oyuncu Meghan Markle, sarayda bu kuralları ara ara çiğneyerek Diana'nın izinden gittiğini de giydiği kot pantolonla vurgulamıştı. Ayrıca dikkat çekmeyi seven gelinimiz, sık sık omuzları açık, yırtmaçlı giysileri de tercih edebiliyor. Kate ise arada kot pantolon ve bir diğer yasak dolgu topuk ayakkabı tercih etse de kuralları katı şekilde uygulayan sarayın sevilen gelini olmayı tercih ediyor.

¦ Kraliyet kadınları, clutch çantaları iki elleriyle tutuyorlar ise bu onların tokalaşmak istemedikleri anlamına geliyor.

¦ Kraliyet ailesinin erkek çocukları, 8 yaşına kadar yaz-kış şort giymek zorunda.

Açıkçası bu çok üzücü bir kural. Tüm çocuklar, toplumun önünde el sallamak zorunda. Çünkü bu, o yaşlardan itibaren öğretilmesi gereken bir kural.

¦ Kraliyet kadınları, düğünlerinde müge çiçeği tutmak zorunda. Bu, sarayın asillik sembolü.

¦ Kraliyet kadınlarının, dizleri bükülü ve yana doğru bacakları hafif bağdaş pozisyonda oturmaları gerekiyor.

¦ Aile üyesi çiftlerin toplum içinde el ele, temas halinde olmaması gerekiyor.

Meghan'ın Harry'ye anlam yüklü bakışlarının nedeni bu olabilir mi?

¦ Saray mensupları kürk giyemiyor. Sahtesini de asaletten dolayı tercih etmiyorlar. Bence çok yerinde bir karar.

¦ Her şeyi yiyemiyorlar.

Zehirlenme ve alerji olasılığı yüksek olabilecek deniz ürünü, tropikal meyve gibi şeyler yasak.

¦ Taht varisleri, olası bir kaza sonrası kraliyet soyunun etkilenmesi riski üzerine farklı uçaklarda uçuyorlar. Cambridge Dükü ve oğlu Prens George şimdilik beraber uçuyorlar ama prens 11 yaşına basınca kesinlikle ayrı uçacaklar.

¦ Arada aşk olsa da, gelini kraliçe belirliyor. Cüretkar pozları ile beyaz perdede meşhur gelinimiz Meghan, nasıl kraliçeden geçer not aldı bilinemiyor. Ayrıca kraliçe, gelinliğe de kendi karar veriyor.

¦ Kraliçe'nin eşi de dahil, herkesin ondan geride durarak yürümesi ve poz vermesi gerekiyor. Ve de kraliçe yemeğe başladığında başlamak, bitirdiğinde bitirmek, o uyumadan uykuya çekilememek ilginç kurallar arasında.

¦ En ilginç olan kural ise ev alma, ev satma, iflas etme gibi kurguların olduğu Monopoly oyunu kraliçe tarafından yasaklanmış.

Çocukların oyununa da karışıyor:)