PELİN KAYA

Yazın sonuna geldik. Moda dünyasının en renkli sezonu nasıl geçmiş, neler trend olmuş, kimler konuşulmuş kısaca göz atalım...

Yazın rengi: Tartışmasız pespembe bir yaz geçirdik. Pembenin her tonunu severek kullandık. Pudra pembesi, fuşya, neon pembesi, en sevdiğimiz tonlardan oldu.

Yazın markası: Bu yazın en popüler markası Jacquemus oldu. Valensole lavanta bahçesinde gerçekleştirdiği göz alıcı defile, sosyal medyayı mor renklere boyadı. Mimari topuklu ayakkabıları, mini minnacık mikro ve püsküllü çantalarıyla sosyal medyanın da en sevdiği markaların başında.

Küt burunlar: Şahsen bir türlü ısınamadığım, bitsin diye dört gözle beklediğim 90'ların küt burunlu ayakkabı trendi her yeri sardı. En lüks markadan en fast fashion markalara kadar tüm reyonlarda gördük. En öne çıkan ise Bottega Veneta markasının modelleri oldu.

Hasır, rattan, bambu çantalar: Bu çantalar yaz sezonunun en kilit parçalarından oldu. 'Hasır çantalar sadece plajda kullanılır' algısı bu sezon tamamen yıkıldı. Gece kombinlerinde de, şehir hayatında da birbirinden değişik modeller seçildi.

Sıra sıra zincir kolyeler: Önceleri gece elbiselerinde dekolteyi süsleyen altın zincir kolyeler, bu yaz en trend olduğu dönemi yaşadı. Atletten mayoya, gömlekten plaj elbisesine kadar her şeyle kullandık.

Logolu mayolar: Marka isimlerinin koca koca yazılı olduğu elbiselerin tam modası geçerken yerini bu yaz mayolar aldı. Gucci, Dior, Pucci mayoların markaları denizde açıldığınızda bile çok kolaylıkla okunabildi.



TÜTÜ MODASI

Saint Laurent terlikler: Zenginler yaz mevsiminde Hermes terlik giyer, mümkünse her renginden. Hermes'ten sıkılan zengin de Saint Laurent terlikler...

Neon renkli tütüler: Giambattista Valli ve H&M işbirliği ile ortaya çıkan, Kendall Jenner'ın giyip fitili daha da ateşlediği tütü modası, bu yaza damgasını vurdu. Demet Akalın'ın sahne kıyafetini ne kadar 'Valli'den esinlenilmiş' diye eleştirsek de, en çok bu kıyafeti konuştuk.

Arzu nesnesi: Tek kelimeyle Bottega Veneta'nın The Pouche model çantası. Gündüz stiline uyabilen, yumuşacık derili çantalar, sosyal medya camiasının en arzu duyduğu çanta oldu. Sahip olmak için upuzun listelere girip aylarca beklemek bile göze alındı.