PELİN KAYA

Mina Ekici ve Sercan Gençoğlu çiftinin düğünü haftanın en konuşulanları arasındaydı.

Gelinin yanı sıra bol bol da düğünün ünlü davetlilerini konuştuk.

Ashi Studio imzalı gelinliğin kol ve sırt detayını çok beğendim. Fotoğraflarda fazla belli olmasa da işçiliğin ve kumaşın gösterişli havasını videolardan izlemek çok keyifliydi. Moda Fransız Kilisesi'ndeki törene katılan Sima-Dila Tarkan kardeşler, Nazlı Kayı ve Yasemin Hekimoğlu, sezonun trendlerine uygun renkli ve şık seçimleriyle beğeni topladılar. Akşam düğün yemeği ise Zorlu PSM'de gerçekleşti. Mekan ilk kez böyle bir davete ev sahipliği yaptı.

Her detay özenle düşünülüp hazırlanmış.

Çiçekler bile özel olarak Beyrut'tan getirilmiş.

Tabii böyle bir yemekte de şıklık yarışı yaşanması çok normal. Nazlı Kayı'nın Sudi Etuz imzalı saten fuşya elbisesi, akıllara anında Yasemin Özilhan'ın daha önceden giydiği fuşya renkli Elif Cığızoğlu imzalı elbiseyi getirdi. Elbise Nazlı'ya en az üç beden bol gelmiş, yakası da biçimsiz görünmüş. Ama gündüz Hakan Yıldırım elbisesiyle kusursuzdu.

Bu elbiseyi de daha önceden Hazar Ergüçlü, 'Hakan: Muhafız'ın galasında giymişti. Ayakkabı seçimiyle kazanan ise Nazlı oldu. Sima Tarkan'ın Raissa Vanessa imzalı elbisesinin kol uzunluğu beni rahatsız etti. Dila Tarkan'ın iki seçimi ise çok yakışmıştı.

Ama bir isim vardı ki kendisine özel bölüm açmak istiyorum, çünkü o da elbisesiyle 'Herkes sadece beni görüp beni konuşsun' istemiş: Bensu Soral.

Soral, sezonun trendi neon yeşili rengindeki elbisesiyle sanırım kendi düğününde bile böyle iddialı değildi.

Fazlasıyla güzel olmasıyla elbise kendisine çok yakışmış ama ne rengi, ne de modeli düğün yemeği için uygun değil. Cannes ya da Venedik Film Festivali kırmızı halısında yürüse daha iyi olurmuş.