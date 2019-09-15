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PELİN KAYA
15 Eylül 2019, Pazar PELİN KAYA

3 gelinliği de tam not aldı

Oyuncu ile müzisyen Barış Yurtçu, The Beach of Momo'da evlendi. Deniz Baysal, kendisini Sagaza Couture'ün ellerine teslim etmiş ki, giydiği üç gelinlik de aynı markaya aitti. İlk gelinlik risksiz ama zarif modeliyle oyuncunun fiziğini ön plana çıkarmış. Parti sırasında giydikleri de eğlenceli ve hareketli anlarına rahatlıkla eşlik edebilecek kesimlerde tasarlanmış. Makyajı abartısız, saçı giydiği tüm gelinliklere uyacak bir modeldi. Sosyal medyada hiçbir şeyi beğenmeyen tayfa bile Deniz Baysal'da eleştirecek bir şey bulamadı.

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