PELİN KAYA

Oyuncu Deniz Baysal ile müzisyen Barış Yurtçu, The Beach of Momo'da evlendi. Deniz Baysal, kendisini Sagaza Couture'ün ellerine teslim etmiş ki, giydiği üç gelinlik de aynı markaya aitti. İlk gelinlik risksiz ama zarif modeliyle oyuncunun fiziğini ön plana çıkarmış. Parti sırasında giydikleri de eğlenceli ve hareketli anlarına rahatlıkla eşlik edebilecek kesimlerde tasarlanmış. Makyajı abartısız, saçı giydiği tüm gelinliklere uyacak bir modeldi. Sosyal medyada hiçbir şeyi beğenmeyen tayfa bile Deniz Baysal'da eleştirecek bir şey bulamadı.

