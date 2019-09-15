Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Pelin Kaya > Yıldız’ın yeni tarzı şaşırttı
PELİN KAYA
15 Eylül 2019, Pazar PELİN KAYA

Yıldız’ın yeni tarzı şaşırttı

Öyle ikonik bir kare ki gördüğünüz... Ben ilk baktığımda 'nin kafasını fotoşopla başka birine oturtmuşlar sandım... Bir AVM'de en doğal haliyle, makyajsız, kolunda ünlü bir mağazanın torbasıyla karşımıza çıktı Yıldız. Belli ki alışveriş yapmış ve Tilbe'de çılgınlık adına tek bir detay bile yok. Yıllardır ünlü sanatçının kendine has, kimseyi umursamadığı, çılgın, cesur şıklığın çok dışında kalan bu yeni tarzı, sevenleri dahil hepimizde şaşkınlık yarattı. Peki sevdik mi? Sevmek az kalır, ba-yıl-dık!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN