PELİN KAYA

Öyle ikonik bir kare ki gördüğünüz... Ben ilk baktığımda Yıldız Tilbe'nin kafasını fotoşopla başka birine oturtmuşlar sandım... Bir AVM'de en doğal haliyle, makyajsız, kolunda ünlü bir mağazanın torbasıyla karşımıza çıktı Yıldız. Belli ki alışveriş yapmış ve Tilbe'de çılgınlık adına tek bir detay bile yok. Yıllardır ünlü sanatçının kendine has, kimseyi umursamadığı, çılgın, cesur şıklığın çok dışında kalan bu yeni tarzı, sevenleri dahil hepimizde şaşkınlık yarattı. Peki sevdik mi? Sevmek az kalır, ba-yıl-dık!