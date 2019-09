PELİN KAYA

Şu an gelecek sezonun, 2020 ilkbahar-yaz koleksiyonlarının sergilendiği Milano Moda Haftası'ndayım. Sizin için hem gittiğim defilelerden bizi bekleyen yeni trendlerin ipuçlarını çıkardım, hem de defilelere davetli olan dünyaca ünlü yıldızlardan izlenimler edindim.

Prada'nın 2020 ilkbahar- yaz defilesi, Prada Fondazione'nin Deposito alanında gerçekleşti. Modadansa stilin ön plana çıktığı dönemler olan 1920'ler, 70'ler ve 90'ların izlerini taşıyan koleksiyonda, zarif detaylar ve sade kumaşlar ağırlıktaydı. Tüm sadeliğe zıtlık oluşturan detay ise altın dokunuşlardı.

Aksesuvarlarda, büyük formlu deniz kabuklu kolye ve platformlu ayakkabılar dikkatimi çekti. Defilenin yıldız isimleri Gigi Hadid ve Kaia Gerber'di. Prada defileleri, ünlü konuklarıyla da ilgi çeken defilelerdendir.

Yine kural bozulmadı. En ünlü influencer'ların yanı sıra Alexa Chung, ASAP Rocky ve Nicole Kidman da ön sıranın ünlü isimleriydi. Nicole Kidman, aşırı estetik yaptırması nedeniyle yıllardır ağır eleştiri alan ünlülerden... Ama benim çıplak gözle gördüğüm; cildinin insanı sersem eden pürüzsüzlüğü ve çarpıcı güzelliği oldu. Hem doğru mu görüyorum diye, hem de çekim yapmak için burnunun dibine kadar girdim ve sonuç: Nicole Kidman kesinlikle fotojenik değil.

Max Mara; feminist yazar Natasha Walter'ın 'Kurgunun daha fazla kadın ajanlara ihtiyacı var.

Nasıl olsa kadınlar sır tutmak için eğitilmiş' sözünden yola çıkarak yarattığı, hayali bir kadın ajanın gardırobunu sundu bizlere. Başından geçen maceralar boyunca; casus trençkotları, Whitney çantası, desenli fularları ile her türlü okazyona hazırlıklı bir karakter vardı karşımızda. Markanın ikonik renginin yanı sıra pastel tonların da ağırlıklı olduğu defilenin en dikkat çekici modelleri; Candice Swanepoel, Doutzen Kroes, Gigi Hadid, Bella Hadid ve Kaia Gerber oldu.



İNCE İŞÇİLİK GÖZE ÇARPIYOR

Fendi'nin 2020 ilkbahar/yaz kadın koleksiyonunu tasarlayan Silvia Venturini Fendi, bizleri bir yaz gününün eğlenceli ve zenginlik dolu anlarına götürüyor. Her koleksiyonda olduğu gibi zarif dokular ve ince işçilik göze çarpıyor. Ultra feminenlikteki renk paleti, güneşin tüm tonlarını içeriyor.

Soluk pembe, bal ve ceviz tonlarında pudra; asidik parlak renklerle birleşerek Fendi kadınını yepyeni bir enerjiyle kucaklıyor.

Transparan, grafik geometri, paperbag model şortlar, organik yıkanmış koton pantolonlar, çiçek desenleri ile birçok ton ve doku; Fendi geleceği ve yaz mevsiminin asilliği ile birleşiyor. Defilede Kendall Jenner'ı yeni saç rengiyle görmek ilginç oldu. Sarışınlığı çok beğenilmese de, defilede çok iyi görünüyordu.

NOT: Koleksiyonlarla ilgili incelemelerimi ve yeni sezondan daha detaylı bilgileri, yarınki köşemde okuyabilirsiniz.