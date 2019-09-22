PELİN KAYA

17 Eylül'de başlayan ve yarın sona erecek olan Milano Moda Haftası hakkındaki izlenimlerime devam ediyorum...

BVLGARI: Markanın yeni koleksiyonu Bvlgari Hotel'de sunuldu. Alexander Wang ile yapılan iş birliğinden doğan yeni Serpenti modellerin yanında limitli sayıda tasarlanan modeller de görücüye çıktı. El işçiliğinin üst düzeyde olduğu koleksiyonda, markada görmeye alışık olmadığım deneysel modeller de vardı. Torbasından çıktı çıkacak şekilde tasarlanan model, ilgi çekti. Yapımı 110 saat süren ve sadece beş adet üretilen model de ilgi toplayan bir diğer tasarım oldu. Acaba bir tanesi Türkiye'ye gelir mi diye merak ediyorum.

FENDİ: Fendi, Milano Moda Haftası kapsamında ünlü dondurma markası Steccolecco ile işbirliği gerçekleştirerek FF logo ve ikonik renklerini moda dünyasından sonra lezzetle de buluşturdu.

İlk kez Fendi'nin Prefall 18 koleksiyonunda yer alan dondurma şeklinde fur charm'ları için iş birliği yapan iki marka, Milano Central Station'da bir pop-up mağaza açarak; limited edition FF logolu dondurmaları moda tutkunları ile buluşturuyor. Yolu Milano'ya düşenler not alsın: Pop-up mağaza 12 Eylül- 14 Ekim arası hizmet verecek.







ŞİŞME MONTLAR

FURLA: Marka, 2020 ilkbahar-yaz koleksiyonunu Milano'nun tarihi saraylarından olan Palazzo Isimbardi'de sundu. Yeni koleksiyonla birlikte tanıtılan yeni Furla logosu da, Palazzo Isimbardi'nin mimari detaylarıyla benzerlik gösteriyor. Bu etkileyici sunuma katılan davetliler, her biri farklı tarzda dekore edilmiş odalarda konumlandırılan yeni tasarımları izlerken sanat ve tarihle iç içe geçmiş bir deneyim yaşadı. Bu koleksiyonuyla birlikte hayata geçirdiği 'See-now-buy-now' (Şimdi gör, şimdi al) temalı stratejisiyle Furla, perakende sektörünün hızla değişen dinamiklerinin sıkı takipçisi olduğunun da altını çizmiş oldu. 2020 ilkbahar-yaz koleksiyonunun en dikkat çekici parçası ise markanın yeni ikonik çantası olarak tasarlanan Furla 1927 adlı modeli... Bu çanta, aynı zamanda markanın yeni logosunu taşıyan ilk tasarım olarak beğeniye sunuluyor.

HOGAN: Marka, yeni koleksiyonunda dış mekan unsurlarını kentli silüetlerde lüks dokunuşlar olarak kullanmış. İş kıyafetlerinden ilham alınan ceketler ve naylon pantolonlar, estetik bir şekilde işlenen sneaker ve sandaletlerle kombine edilerek stil ve işlevi buluşturan şık ve giyilebilir görünümler yaratılmış. Sade tasarımlı maksi çantalarda ve lüks spor ayakkabılarda transparan unsurlara yer verilirken, büyük hobo çantalara ve feminen hafif şişme montlara da doğal dokular uygulanmış.