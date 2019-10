PELİN KAYA

New York, Londra ve Milano Moda Haftası'nın ardından ilkbahar-yaz 2020 koleksiyonlarının sunulduğu Paris Moda Haftası da sona erdi. Öne çıkan defileleri ve beğenilen koleksiyonları kısa da olsa sizler için derledim...

Balenciaga, 'Power Dressing' temalı koleksiyonu ile benim için moda haftasının belki de en yenilikçi koleksiyonuna imza attı. Geometrik formları temel alan koleksiyonda, mankenlere yapılan abartılı makyajlar dikkat çekiciydi. Fazla estetikli görüntüler, büyük elmacık kemikleri ve şişirilmiş dudaklar oldukça ilgi çekti. Marka, ayrıca Tyrex adlı yeni spor ayakkabısını tanıttı. Çok katmanlı ve bilinen spor ayakkabının görüntüsünden oldukça uzak bu ayakkabıları kimlerin ayağında göreceğiz çok merak ediyorum.

Dior, karanlık bir orman kurgusuyla çevreyi destekleyen ekolojik bir dekor tercih etmiş. Aynı zamanda bazı tasarımlarda gerçek bitkiler ile baskı teknikleri kullanarak ciddi bir zanaat örneği sunmuş.



OLAYLAR EKSİK OLMADI

Valentino'nun kreatif direktörü Pierpaolo Piccioli, bu sezon renklilik ve çeşitliliğin daha çok üzerinde durmayı amaçlamış. Modeller arasında da birçok ırktan manken seçmeye dikkat edilmiş. Kusursuz güzellikteki parçaların yanı sıra ünlü makyaj artisti Pat McGrath'ın uyguladığı altın temalı makyaj büyük beğeni topladı.

Fransız komedyen ve Youtuber Marie Benoliel, Chanel defilesinde büyük şaşkınlığa sebep oldu. Defilenin final geçişi yapılırken bir anda modellerin arasına karıştı. Sonrasında, Gigi Hadid'in önünü kesip onu engellemesiyle podyumdan indirildi. Marie, geçen hafta da iç çamaşır markası Etam'ın defilesine çıkmış ama istediği ilgiyi göremeyip fazla haber olamayınca hedefini Chanel defilesine çevirmiş. Önemli defilelerde güvenlik önlemi üst düzeyde olur. 'Markanın 15 önemli güvenlik noktasını geçerek nasıl podyuma ulaşabildi?' sorusu cevapsız kalacak. Olayın kurgu olduğu söylentileri de çıktı. Bu podyum basma işi, aklıma ister istemez İstanbul'da oynanan Chelsea- Liverpool maçında sahayı basan Türk Youtuber'ı getirdi. Maalesef takipçi artışı için önemli organizasyonlara zarar verici davranışların örneklerini daha çok göreceğiz. 100 bine yakın takipçi kazanan Marie, en son New York Times ile röportaj yapıyordu. Chanel, Paris Moda Haftası'nın en çok konuşulan defilesi oldu.

Diğer olayımızda ise Justin Timberlake ve eşi Jessica Biel, Louis Vuitton defilesini izlemeye giderken Vitalii Sediuk'un saldırısı ile neye uğradıklarını şaşırdı. Justin Timberlake'in ayaklarına sarılan kişi, eskiden gazetecilik yapmış, daha sonra da 'ünlülere saldırmasıyla' meşhur olmuş. 2012'de de Will Smith'i öpmeye çalışan Sediuk, 2013 Grammy Ödülleri'nde de Adele'in performans öncesi mikrofonunu elinden almıştı.