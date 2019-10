PELİN KAYA

Milano Moda Haftası'nda Gucci defilesinde Armine Harutyunyan fırtınası esti. Yalnız öyle bir esti ki, sadece moda dünyasını sallamadı, alışılmış kusursuz yüz güzelliğine sahip manken imajı, bu manken kızımızla sarsıntıya uğradı. Doğal uzun kaşları, kemerli burnuyla karakteristik bir tablo çizdi. Bu konu oldukça da fazla tartışıldı. Gucci gibi bir markanın güzellik ve estetik konusunda yarattığı duruma kimse inanamadı. Çağımızda kadınların estetikle ilgili işlemlere merakını artık hepimiz biliyoruz. Artık podyumlarda 'Yaratılış doğallığının arkasında durma, olunduğu gibi görünme' konusunda adım atıldı. Armine ile gün yüzüne çıkan bu konu, beni yakın geçmişe götürdü. Bakalım hangi ünlüler ve markalar, daha önce estetik kaygıyı bir kenara bırakıp 'Ben böyleyim' demiş:

Madonna'nın kızı Lourdes, New York Moda Haftası'nda bir defileye çıkmıştı. Podyumdaki duruşu ile kendine hayran bırakması kadar tüylü bacakları da dikkat çekmişti. Lourdes; aynı zamanda kalın, işlem görmemiş kaşlarıyla da doğallığını yansıtan ünlülerden biri.

Mick Jagger'ın model kızı Georgia, ayrık ön dişleriyle oldukça doğal görünüyor. Vogue, Elle gibi dergilere kapak olan model, 2010 yılında da Yılın Mankeni seçilmişti.

Emily Ratajkowski, sosyal medyada yayınladığı bir fotoğrafla eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Koltuk altı tüyleriyle poz veren fotoğrafından sonra "Her kadın kendini nasıl ortaya koymak isterse istesin, saygı görmelidir" şeklinde açıklama yapmıştı.



HER BEDENDEN MODELLER

Cildi iki renk görünen Vitiligo hastası manken Winnie Harlow, podyumun dikkat çeken isimlerinden. Valentino, Hugo Boss gibi markalarla iş birliği yapan Winnie, diğer moda devlerinin her zaman radarında kalmayı başarıyor.

İdeal beden tabusunu yıkan ünlü manken Ashley Graham, kilolarıyla ön planda. Öyle ki bikini, mayo defilelerinde sıklıkla yer alıyor ve vücut hatlarını tüm cüretkarlığıyla sergiliyor.

Kendini makyajsız son derece özgür ve güçlü hissettiğini söyleyen Alicia Keys, bu haliyle dergilerle çekim yapmıştı. O tarih onun için bir milat oldu ve galalara da makyajsız, doğal katılmaya başladı.

Love Magazine'in yılbaşı takvimi için yayınladığı videoda Gigi Hadid, koltuk altı tüyleriyle dikkat çekmişti.

Rihanna, New York Moda Haftası'nda markası Savage x Fenty defilesinde, büyük beden ve hamile mankenlere yer veren, çok çeşitli bir defile düzenlemişti. Sıfır beden olmak gerekmediği mesajını verip koleksiyonunu bu düşünceden yola çıkarak hazırladı. İlginç olan, Victoria's Secret'ın yarattığı 'kusursuz kadın' imajını da defilelerinde doğal ve her bedenden kadın modelleri kullanarak sarstı.

Victoria's Secret, geç olsa da ilk kez büyük beden bir modelle, Ali Tate Cutler ile anlaştığını duyurdu.

Bir diğer alışılagelmiş güzellik kavramını değiştiren isim Paris merkezli model Maeva Giani Marshall. Jacquemus, Off-White gibi markalarla birlikte anılan, moda dergilerinin aranılan ismi Marshall, yüzünü kaplayan çilleriyle ön planda.

Ülkemizde klasik güzellik algısını yıkan ve dünya podyumunda göz kamaştıran isim Öykü Baştaş. Bu yıl Milano Moda Haftası'nda doğal saçları, makyajsız yüzü ile Gucci defilesinin kapanış mankeni oldu. Sosyal medyayla birlikte coşan kusursuz güzellik algısına karşı başlayan bu vurguda bakalım hangi taraf galip gelecek?