PELİN KAYA

Bir ürün bekleme listesine sahipse, sezonun en trend parçalarından demektir. Ürünün bekleme listesi ne kadar uzunsa, cazibesi de o kadar yüksek oluyor. Bu haftadan itibaren lüks modanın en trend bekleme listesini de köşemde bulabileceksiniz. İşte şu ara bekleme listelerinin en tepesindeki ilk üç parça:

Sportif tarza sahip olanlar; üç küçük çantanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan Louis Vuitton Multi Pochette çantaya kitlenmiş durumda. Rihanna, Gigi Hadid, Hailey Bieber gibi yıldızların üstünde görülmesi heyecanı daha da artırdı. Türkiye satış fiyatı 9 bin 400 TL.

Chanel'in 2019 Sonbahar-Kış koleksiyonunda yer alan kazak, dünyanın en favori influencer hesaplarında görülmeye başlandığı an, ışık hızıyla bekleme listesine girdi. Geçen yıllarda Chanel'in tişörtlerinin peşinde koşuluyordu, bu sezon da kazaklarının. Üzerinde logosunun olması kazağa 13 bin 520 TL verecek olanların içine su serpecektir.

Kadınlar da, erkekler de Prada'nın Camp Boot'larının peşinde. Türkiye'de upuzun bir bekleme listesine sahip. Yurt dışına çıkanların elindeki listenin baş tacı bir parça. Satış fiyatı 9 bin 450 TL.



BİR TUHAF 'DÜNYA STARI' HİKAYESİ

Can Yaman sayesinde bir ilki yaşıyoruz. Bir Türk oyuncunun, yurt dışında her oyuncuya nasip olamayacak güzellikteki hayranlarıyla buluşmasını gülerek, hatta gırgır geçerek izliyoruz. İlhan Mansız 2000'lerde Uzak Doğu'da ilah gibi görüldüğünde hiçbirimiz şaşırmadık. Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip Halit Ergenç, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit gibi ünlülerimize de gülmedik. Peki neden Can Yaman'ın İtalyan hayranlarının yaşattığı sevgi seline şüpheyle yaklaşıp inandırıcı bulamıyoruz. Çünkü;

Dünya İtalyan erkeklerine hayranken, İtalyan kadınlarının Can Yaman'da ne bulduğunu anlayamıyoruz. Sokağa çıkın; 60 saniyede 10 tane Can Yaman'a denk gelirsiniz.

Can Yaman'ın her gün çığlık çığlığa hayranlarının arasında kaybolduğu anları kendi sosyal medya hesabında paylaşması, kendi açısından bir gövde gösterisi olabilir ama aynı zamanda son derece itici görünüyor.



OYUNCULUĞU VASAT

Sosyal medyada Türk hayranlarının yorumlarına ukalaca cevap verirken Yaman'ın yabancı hayranlarına gösterdiği sevgi çok samimiyetsiz.

'Hangi başarılı işte yer aldı, rüştünü ispat etti de bu kadar seviliyor?' sorusunun cevabını asla bulamıyoruz. Vasat bir yaz dizisinde vasat bir oyunculuk sonucu böylesi sevilmek haksızlık.

Bir aktörün oyunculuğunun iyi olması gerekirken, Yaman'ın bu yeteneğini geliştirmek yerine durmadan kas yığını vücudunu sergilemesini de yadırgıyoruz. Uzun lafın kısası, biraz mütevazılığın, çokça yeteneğin olduğu bir dünya starı görmek dileğiyle...