PELİN KAYA

Geçtiğimiz hafta sonu öyle bir düğün yaşandı ki konuşulmaya devam ediyor. Modacı Gülnur Güneş ve iş adamı Yiğit Doğan Çelik'in düğününden bahsediyorum. Ben maalesef son dakika yaşadığım talihsizlik sonucu gidemedim. Ama sosyal medyada düğün o kadar çok paylaşıldı ki gitmiş kadar oldum. Bir moda yazarı olarak keşke her hafta böylesine malzemesi bol bir düğün gerçekleşse diyorum.

Yıllardır gösterişli gelinlikler hazırlayan Gülnur, kendisi için de birbirinden iddialı gelinliklere imza atmış. Beğendiği birçok modelden ilham alıp benzerlerini hazırlamış.

İddiasını hem seçimlerine, hem de makyaj ve saçına yansıtmış.

Günlük normal tarzını da bildiğim için böylesine şaşaa görmek beni hiç şaşırtmadı. Tarkan'ın Ebru Gündeş ile beraber sahne alması bir düğünde yaşanabilecek en havalı olay olsa gerek. Bilindiği gibi Tarkan düğünlerde şarkı söylemeyi kabul etmiyor. Gülnur'un babası Metin Güneş ile olan ahbaplığı ve modacısının Gülnur olması sebebiyle belli ki jest yapmak istemiş.

Gecede en az Tarkan kadar konuşulan bir isim de eşi Pınar Tevetoğlu oldu. Son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir demodelikle büyük şaşkınlık yaşattı.

Bakın rüküş demiyorum çünkü rüküş olmak bile kabul görebilir ama demode olmayı asla affedemiyoruz. Halbuki ilk zamanlarını hatırlıyorum, doğal haliyle ne kadar hoş bir kadındı. Yaşını büyük gösteren modelde elbisesi ama en fenası saç modeli ve makyajıyla hepimizi şoke etti.



ALEYNA YİNE OLMAMIŞ

Düğünde en çok dikkat çeken ünlülerden biri de Zehra Çilingiroğlu oldu. Daha dün çiçekli elbiseleriyle gezinen Zehra, değişim sinyallerini yine Gülnur Güneş'in çok konuşulan kına gecesinde vermişti. Baskın makyajı ve iddialı seçimleriyle 'Büyüdüm ve dikkat çekici bir genç kız olmak istiyorum' der gibi. Dikkatimizi çektin Zehra.

Tüm gözler şu ara senin üzerinde.

Bir düğünde giymek için uygun olup olmaması tartışılır smokin takımıyla farklı havasını ve cesur tavrını çok beğendim.

Ve çok konuşulan son isim ise Aleyna Tilki. Versace'nin en gözde modellerinden pembe elbiseyi başarıyla taşımış. Aynı elbiseyi önceden ünlü model Stella Maxwell ve Chiara Ferragni de giymişti.

Doğal saçlarını ve abartmadığı makyajını da sevdim. Ama ayakkabılara gelince işte orada duruverdim. Halbuki her şey ayakkabıya kadar ne kadar iyi gidiyordu.

Olabilecek en kaba modelle yine kendine has son dokunuşunu yapmayı başarmış.