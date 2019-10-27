PELİN KAYA

Ayrılık sonrası saç modelini değiştiren kadınlar artık eskilerde kaldı.

Şimdi kadınlar genellikle ara mevsimlerde değişiklik yapmanın cazibesine kapılıp cesur atılımlar yapmaktan çekinmiyorlar.

Yer aldığı uzun projesi bitmişse saçlarında yaptığı değişiklikle nefes almak istiyor kimileri.

Mesela Songül Öden, dizisi biter bitmez saçlarına makası vurdurmuş.

Yeni ve modern havasını çok beğendim.

Meryem Uzerli, bir türlü şık bir modele sokamadığı saçlarını nihayet kestirdi, ben de dahil hepimizi mutlu etti.

Burcu Esmersoy, kesinlikle uzun ve kakülsüz saçların kadını.

Kakül öylesine dert oluyor ki; hayatımda bir kere denedim ve tövbe ettim.

Ceyda Düvenci'nin kakül uzunluğu tam kıvamında görünüyor.

Saç rengi de kendisine çok yakışmış. Pınar Altuğ da kakül seçenlerden.

Paylaştığı fotoğraftan 'Sanki bir tık daha mı kısa olmalı mıydı acaba?' dedim ama kesin konuşamıyorum.

Bu hafta kendisiyle görüşeceğim, son kararımı o zaman vereceğim.



Haftanın hayal kırıklığı: Demet Özdemir

Çok sık olmasa da sezonun hit parçalarını televizyon yıldızlarımızda görmek hoş oluyor. Tabii şık ve doğru kullanıldığında. Demet Özdemir, yılın en gözde parçalarından olan Bottega Veneta markasının The Pouch model çantasını almış almasına ama belli ki 'Nasıl kullanılır, neyle kombinlenir?' diye tek bir yere bile bakmamış. Vetements marka sweatshirt altına beyaz etek, siyah çizmeler ve neredeyse bu renklerdeki kombine yakışmayacak tek renk olan bej çantasıyla bizlere 'Kullanmayı bilmesem de modayı takip ederim' mesajını vermiş.



Moda dünyasının devleri kapışıyor

2 bin 500 endüstri üyesi arasından seçilerek sahiplerine ulaştırılan British Fashion Awards 2019'un adayları açıklandı. Belli başlı önemli adaylıklara bakalım... Yılın Markası adaylıkları içinde Bottega Veneta ve Jacquemus yıldız gibi parlıyor. Yıl boyunca ortaya çıkan performansa bakılırsa, benim kazananım Jacquemus.



2 ARALIK'TA

Yılın En İyi Tasarımcı Ödülü elbette kıran kırana geçecek. Ama gönlüm yeni modelleriyle koskoca Bottega Veneta markasını kısa sürede dirilten ve en popüler markalar arasına tekrar sokmayı başaran Daniel Lee'den yana. Yılın en iyi modelleri arasında yer alan Kaia Gerber, yine çıkmadık defile bırakmasa da, bu ödülü geçen sene aldığı için bu yıl Adut Akech Bior'un almasını hayal ediyorum. Asla 'Kesin şu alır' diyemeyeceğim kategori ise En İyi Aksesuar kategorisi. Sonuçlarını heyecanla bekleyeceğim ödül töreni 2 Aralık'ta Londra'da gerçekleşecek. Bu tarz ciddi, önemli ve hakkaniyetli moda ödül törenlerini Türkiye'de de görmek dileğiyle.