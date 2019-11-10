Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Pelin Kaya > Güzellik değil, aşk kazansın
PELİN KAYA
10 Kasım 2019, Pazar PELİN KAYA

Güzellik değil, aşk kazansın

Uzun zamandır adı aşkla anılmayan aktör Keanu Reeves, geçtiğimiz günlerde katıldığı davette sevgilisiyle görüntülendi. Kendisinden dokuz yaş küçük Alexandra Grant ile mutlu karelere imza atarken dünya gündemine bomba gibi düştü. Neden gündem oldu? 46 yaşındaki sevgilisinin fiziksel görüntüsü nedeniyle. Ünlü, yakışıklı, zengin ve başarılı Reeves'in yanına Grant'ı yakıştıramayan sığ beyinler, çifti eleştirmekten geri kalmadı. Hani önemli olan aşktı, güzellik değildi? Görsel sanatçı Grant'ın kırmızı halıda dikkat çeken doğal gri saçları, estetik ve dekolteye gerek duymaması günümüzün doğal güzellik trendiyle uyumluydu. Erkeklerin yaşları ilerleyip bir de zenginleştikçe kendilerinden daha genç ve estetikli kadınları tercih etmesi eleştirilirken, dayatılmış güzellik standartlarına uymayan da eleştirilmekten geri kalmıyor. Eğitimle, donanımla, güçlü iletişimle, halinden oldukça mutlu, kendinden emin, 'aşkın kazandığı' örnekleri daha sık görmek dileğiyle.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN