PELİN KAYA

Uzun zamandır adı aşkla anılmayan aktör Keanu Reeves, geçtiğimiz günlerde katıldığı davette sevgilisiyle görüntülendi. Kendisinden dokuz yaş küçük Alexandra Grant ile mutlu karelere imza atarken dünya gündemine bomba gibi düştü. Neden gündem oldu? 46 yaşındaki sevgilisinin fiziksel görüntüsü nedeniyle. Ünlü, yakışıklı, zengin ve başarılı Reeves'in yanına Grant'ı yakıştıramayan sığ beyinler, çifti eleştirmekten geri kalmadı. Hani önemli olan aşktı, güzellik değildi? Görsel sanatçı Grant'ın kırmızı halıda dikkat çeken doğal gri saçları, estetik ve dekolteye gerek duymaması günümüzün doğal güzellik trendiyle uyumluydu. Erkeklerin yaşları ilerleyip bir de zenginleştikçe kendilerinden daha genç ve estetikli kadınları tercih etmesi eleştirilirken, dayatılmış güzellik standartlarına uymayan da eleştirilmekten geri kalmıyor. Eğitimle, donanımla, güçlü iletişimle, halinden oldukça mutlu, kendinden emin, 'aşkın kazandığı' örnekleri daha sık görmek dileğiyle.