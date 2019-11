PELİN KAYA

Haftanın en dikkat çeken kırmızı halı etkinliklerinden biri The People's Choice Ödülleri'ydi.

Gwen Stefani her ne kadar yılın Moda İkonu ödülünü alsa da, Vera Wang seçimi soru işaretleri bıraktı.

'Kırmızı halıda süet çizme giyilmez' kuralının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük.

Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri de Zendaya'ydı.

Christopher Esber marka kıyafetini beğenmesem de, genel olarak seçimi oldukça beğenildi.

Glamour Yılın Kadınları ödüllerinde de Charlize Theron'un talihsiz Givenchy seçimi çok konuşuldu.

Burada da 'Çuval bile giyse yakışır' sözünün ne kadar yanlış olduğunu gördük.

'Stranger Things' gösteriminde Millie Bobby Brown yine yaşından büyük makyaj ve kıyafet seçimi ile hayal kırıklığına uğrattı. Çok ünlü, çok gözde ve moda işini de ne kadar sevdiği ortada. Tek sorun 15 yaşında olması.

Chiara Ferragni'nin belgeselinin prömiyerinde tercih ettiği özel tasarım Prada kıyafeti ise görenleri ikiye böldü.

Emilia Clarke'ın 'Last Christmas' filminin Londra prömiyerinde giydiği Cartier mücevherlerle kombinlenmiş Prada elbisesi pek bir beğenildi ama ben ne elbisenin modelini Clarke'a, ne de ayakkabı modelini bu elbiseye uygun buldum.

Kristen Bell ise 'Frozen 2' filminin tanıtımı için birçok televizyon programına katılıyor. Bir günde giydiği üç farklı kıyafetle dikkatleri çekti ama maalesef giydiği hiçbir kombin geçer not alamadı.

Peki hiç mi beğendiğim yok?

Bu hafta favori ünlülerim Gigi Hadid ve Burberry kombiniyle Irina Shayk oldu.



En iyi koca, En Seksi Erkek seçildi

People dergisi tarafından her yıl belirlenen 'Yaşayan en seksi erkek', bu sene John Legend oldu. Dergi, tabii bu sıra dışı seçimle beraber eleştiri oklarını da üzerine çekti. Seksiliği geçtim, yakışıklı bile denilemeyecek biri nasıl olur da onca yakışıklı Hollywood ismini geçip en seksi erkek seçilebilirdi ki... Açıkçası ilk kez duyduğumda ben de kahkaha attım ama biraz düşününce verilmek istenen mesajı yakalayabildim. John Legend, başarılı müzisyenliğinin yanı sıra eşine duyduğu aşk ve bağlılığıyla da takdirleri toplayan bir isim. Ünlüler eskiden kadın hayranlarını kaybetmemek içindeğil evlenmek, sevgiliyle görünmek, fotoğraflanmak bile istemezdi. Zamanla her şeyin değiştiği gibi bu kural da değişti. Artık erkeğin aşık olanı, hatta ve hatta iyi koca olanı daha çekici geliyor.