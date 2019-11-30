PELİN KAYA

Amerikan Müzik Ödülleri Töreni'nin kırmızı halı seremonisi, haftanın en renkli, en keyifli moda anlarını yaşattı...İşte o geceden detaylar:

Taylor Swift, gecede en çok ödül toplayan sanatçı oldu.

Julien MacDonald marka elbisesi, Casadei çizmeleriyle son zamanlarda gördüğüm en silik Taylor'dı.

Hatta gördüğüm en demode Taylor Swift'ti diyorum.

Selena Gomez, neon renklerde Versace elbisesi ve Stuart Weitzman marka ayakkabılarıyla son zamanlarda gösterdiği rüküşlük şovlarına biraz ara vermiş oldu. Göğüs kısmı çok sıkı görünse de, rengi çok yakıştığı için işi kurtarmış.



Shawn Mendes; Paul Smith marka, oldukça küçük beden bir takım tercih etti. Küçücük aksesuarların trend olduğu bu günlerde şaşırdığımı söyleyemeyeceğim.

Camila Cabello, Oscar de la Renta marka bir elbise tercih etti. Maalesef şıklık anlamında hiçbir şey ifade etmiyor.

Son dönemde farklı tarzıyla moda dünyasının gözde ismi Billie Eilish, 'Gece için acaba ne giysem?' diye düşünmeyenlerden...

Her gün nasıl giyiniyorsa kırmızı halıda da devam etmiş.

Burberry marka arıcı kostümünü andıran kıyafetiyle törenin en aykırı ismiydi.

Christina Aguilera, geceye Jean Paul Gaulthier 2017 koleksiyonundan gösterişli mi gösterişli bir kostümle katıldı.

Kıyafeti gösterişliydi ama Christina Aguilera'ya o kadar yakışmamıştı ki, ışık hızıyla en rüküş tacının sahibi oldu.



Halsey, Marc Jacobs SS20 çiçek desenli bir elbise seçmiş. Elbisesi ilk bakışta çok karışık gelse de, makyaj ve saç modelinin başarısı elbiseyi kötü göstermekten kurtarmış, başka bir seviyeye taşımış.

Dua Lipa, belli ki saç rengine gelen eleştirileri umursamıyor. Bu renkte bir saçla şık görünmek bile zor.

Yine de Miu Miu marka elbisesi vücut hatlarına çok yakışmış. Doğru modelde seçilen ayakkabısıyla gelebilecek ağır eleştirileri biraz olsun püskürtmüş.

Kesha'nın Versace takımını gördüğüm an aklıma Demet Akalın geldi.

Yakın zamanda üstünde buna benzer bir kombin görür müyüz acaba...

Maya Hawke'ın Dior elbisesine tek kelimeyle bayıldım. Çok da yakışmış. Ama bu elbiseyi keşke Altın Küre'de ya da Oscar gecesinde giyseymiş.

Heidi Klum'un fazla göğüs dekolteli ve 18 yaş mezuniyet elbiselerini görmekten gına geldi. Bu tarz elbiselerin kendisine yakışmadığını söyleyebilecek gerçek bir dostu yok herhalde.