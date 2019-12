PELİN KAYA

Şayet ünlü biri olsaydım giyim kuşam konusunda belli başlı kurallarım olurdu. Mesela asla ve asla Çağla Şikel ve Burcu Esmersoy'un önceden giydiği iddialı bir elbiseyi giymezdim. Çünkü sosyal medyada mutlaka yan yana getirilip 'Hangisi daha şık?' diye konu olacağım garantidir. Bir de bu karşılaştırmadan galip çıkamayacağım ortadadır. Dahlia Bianca marka elbiseyle Melis Sezen bu hataya düşmüş. Elbise ona da yakışmış ama rakibi öyle dişli ki ne yapsa işi kurtaramaz. O yüzden giyeceğiniz elbiseyi önceden kimler giymiş diye mutlaka araştırın. Özellikle konu olmak, moda ve stil alanında konuşulmak istiyorsanız o zaman doğru yoldasınız.



Bir teşekkür yazısı

Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Mutluluğun adresi Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nde Yılın En İyi Moda Yazarı ödülünün sahibi oldum. GÜNAYDIN da En İyi Magazin Eki ödülünün sahibi oldu. Yaklaşık 7 senedir her hafta sonu sizlerle burada buluşuyorum ve bu sürede sizler sayesinde çeşitli ödüllerin de sahibi oldum. Ama en özeli bu ödül oldu. Dernek üyelerine bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Birçok ünlüyü bir araya getiren gecede; Down sendromlu, otizmli özel çocukların defilesi ve dans performansları törene damga vurdu. Yedi yıldır faaliyet gösteren dernek, özel çocukların el işçiliğiyle yaptıklarını da açık artırmaya çıkardı.



Önce şok, sonra alkış

Burçin Terzioğlu, geçtiğimiz günlerde son filmi 'Güzelliğin Portresi'nin basın toplantısı gününde hiç üşenmemiş üç farklı kıyafet giymiş. Aslında her röportaj için farklı kıyafet giymek istemesi gayet yerinde ve hoş bir düşünce. Ama seçimleri öyle başarısız ki 'Keşke bir tane seçseydi de gözlerimizi bu kadar yormasaydı' dedirtti. Bu efsane kombinlerden sonra gala gecesinde ne giyeceği daha da merakımı uyandırdı. Çok şükür beklenen yaşanmadı. Midi boy tütü etek üstüne giydiği bluz ve ceketiyle harika görünmese de en azından ölçülü ve şıktı. Ayakkabıları yine uygun değildi ama olsun artık biz buna bile razıydık.



Gucci reklamından çıkmış gibi!

Kariyerinin 20'nci yılını özel bir albümle kutlayan Hande Yener, imaj değişikliğine gitmiş. Stil anlamında şu ana kadar gördüğüm en ama en iyi Hande Yener diyebilirim. Adeta Gucci reklamından çıkmış gibi. Yeni Hande'de biraz Gucci mankenimiz Öykü Baştaş'ın, biraz Gucci marka yüzlerinden Jared Leto'nun, biraz Billie Eilish'in tarzını görüyorum. Hepsinden bir tutam alınmış ve ortaya harika bir çalışma çıkmış. Uzun süredir devam ettirdiği demode stilinden sonra öyle iyi geldi ki. Umarım sadece albüm çalışması için değildir...