PELİN KAYA

Artık konuşulmak, sosyal medyada konu olmak, ses getirmek için başvurulan yolların başında modada iddialı olmak geliyor. Beğenilerek değil de, uçuk bir seçimle dikkatleri çekmek yetiyor da artıyor. Dünyaca ünlü yıldızların başlattığı akım, ülkemizde de coşkuyla yaşanmaya başladı. Hafta boyunca bunun bolca örneğini gördük.

Ajda Pekkan'la başlayalım... Pekkan, Bostancı konserinde giydiği kıyafetle sosyal medyada hemen hemen her hesaba konu oldu. Benzerini çok yakın geçmişte Shailene Woodley'de görmüştük. Moncler markasının en dikkat çeken koleksiyonundan bir parçayı kırmızı halıda giymiş ve büyük bir ses getirmişti. Ajda Pekkan'ın kıyafeti, Moncler'nin başlattığı trendi anımsatsa da, daha çok kargo firmalarının formalarına benzemiş.

Moda ve stil dendiğinde akla asla gelmeyecek bir isim olan Bülent Serttaş, giydiği tek bir trend trençkotla sosyal medyada gündem oldu. Cardi B, Vogue dergisine kapak oluyor da, Chanel kayak tulumlarını giyiyor da, bizim Bülent Serttaş'ımız niye giymeyecek. Hafta boyunca sosyal medyada Bülent Serttaş ve aynı trençkotu giymiş olan Dua Lipa'nın yan yana geldiği kolajlar çıktı karşıma.

Stil anlamında pek varlık gösteremeyen Seda Güven, giydiği tek bir parçayla tüm magazin programlarına konu olmayı başardı. Kıyafetinin ne olduğunu anlamadık bile. Çizme mi, pantolon mu, yoksa tozluk mu bilmiyoruz. Ama değişik mi, hem de fazlasıyla...

Uç parçalar seçimleriyle en efsane ismimiz Bülent Ersoy. Lady Gaga yokken bizim Ersoy'umuz vardı. Yine anlaşılması güç gözlük modeli ve metalik şişme montuyla konuşulmayı başardı.



GÜLŞEN VE MERYEM'E TAM NOT

Bu haftanın hayranlık uyandıran iki isim var; Gülşen ve Meryem Uzerli. Gülşen'i sıkça beğeniyoruz, yabancısı değiliz. Nefis deri elbisesi, çizmesi, saç ve makyajıyla sahnede artık yurt dışında bile zor gördüğümüz bir şıklık içinde. Tek kelimeyle kusursuz. Ve gelelim Meryem Uzerli'ye... Uzerli öyle bir şaşkınlık yaşattı ki bende, coşkumu kontrol edemiyorum. Nefis güzellikteki elbiseyi kusursuz şekilde taşımış. Saçı-makyajı her şey olması gerektiği gibi. Ayakkabının kalitesi yüzümü buruştursa da o kadar iyi görünüyor ki, buraya takılmak istemiyorum.



DOĞALLIĞIN BU KADARI DA FAZLA!

Naz Elmas-Erol Özmandıracı çifti dünya evine girdi. Tabii hemen gelinlikle ilgili mesaj kutum fokurdamaya başladı. En çok Elmas'ın neden makyaj ve saça önem göstermediği hakkında yorumlar geldi. Doğal gelinleri seviyoruz ama Naz Elmas'ınkine pek de doğallık denilemez. Hani sadece gelinliğini giymiş ve evden çıkmış gibi. Gelinliğin kaliteli dikiş ve kumaşı hemen kendini belli ediyor ama kesim olarak vücut ölçülerine daha uygun bir model seçebilirmiş. Ya da yakında bizlere müjdeli bir haber verecek olabilir. Kolundaki morluklar da dikkatlerden kaçmadı. Belli ki kısa bir süre önce kan vermiş. Bunları kapatma gereği duymamış olması daha ilginç. Kola kapatıcı sürmek üstünde gelinlik varken zordur ama en azından bir aksesuar ile rahatlıkla izleri kapatabilirdi.