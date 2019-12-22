PELİN KAYA

2019, moda anlamında epey hareketli bir sene oldu. Yıl boyunca neler trend oldu, kimler konuşuldu, beğenildi ya da eleştirildi, işte her şey bu listede...

YILIN MARKALARI: Yıl boyunca ünlüler tarafından en sık tercih edilen markalar; Raisa&Vanessa, Nedret Taciroğlu, Sudi Etuz oldu.

YILIN KOPYASI: Elbette yine ve yeniden bir sürü kopyalama örneği yaşadık ama hiçbiri Gülşah Saraçoğlu'nun Demet Akalın için diktiği Giambattista Valli benzeri kostüm kadar konuşulmadı.

YILIN ŞIKLARI: Yasemin Özilhan, Nebahat Çehre, Burcu Esmersoy.

YILIN PARLAYAN İSİMLERİ: Nazlı Kayı, Zehra Çilingiroğlu, Ebru Şahin, Aybüke Pusat, Melis Sezen, Melisa Şenolsun. Sosyal medya paylaşımları ve davetlerde giydikleriyle yıl boyunca dikkatleri fazlasıyla üstlerine çektiler.

YILIN PARLAYAN YILDIZI: Akın Akınözü. Şıklık anlamında olmasa da yakışıklılığı, oyunculuğu ve popülerliğiyle yılın en gözde erkek yıldızı olmayı başardı.

YILIN SÖNEN YILDIZI: Bu konuda kimse Can Yaman'ın eline su dökemez. Yurt dışında şöhreti ne kadar parladıysa, yanlış PR ile kendi ülkesinde de yıldızını aynı oranda söndürmeyi başardı.

YILIN HAYAL KIRIKLIĞI: Pınar Tevetoğlu'nun Gülnur Güneş'in düğünündeki kıyafeti yılın hayal kırıklığı yaratanı oldu. Bir diğer isim ise istikrarla devam ettirdiği saçma kıyafetleriyle Aleyna Tilki oldu.

YILIN KOPYACISI: Hadise'nin Harbiye konserindeki kostümlerinin Jennifer Lopez'in kostümlerine benzerliği uzun süre konuşuldu.

YILIN EN MAGAZİNEL DÜĞÜNÜ: Bu konuda tartışmasız tek düğün Gülnur Güneş&Yiğit Doğan çiftinin düğünü oldu. Günler değil haftalar, hatta aylar boyunca bu düğünü konuştuk.

YILIN EN SOSYETİK DÜĞÜNÜ: Bir düğünle Yasemin Hekimoğlu ismini öğrenmiş olduk. Üç gün üç gece süren düğününde giydiği gelinliklerine de, birbirinden klas parti elbiselerine de ayıldık bayıldık.

YILIN ESTETİĞİ: Maalesef bu konuda da trendler söz konusu. Yıl boyunca en gözde işlemler yanaktaki fazlalıkları alıp elmacık kemiklerini öne çıkaran bişektomi ile çene çizgisini belirginleştiren jaw line denilen işlemler oldu.

YILIN DİYETİ: Geçen senenin gözde diyeti ketojenik diyeti tahtından eden, 16 saat boyunca midenizi dinlendirme üzerine kurulu olan intermittent fasting oldu.