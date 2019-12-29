PELİN KAYA

Geçtiğimiz hafta yılbaşı renklerini seçen ünlülerin haftası oldu. Bolca kırmızımız, biraz bordomuz, biraz da yeşilimiz var...

Hadise ile başlayalım... Bir TV programı için seçtiği kırmızı Dolce&Gabbana marka elbisesi içinde son zamanların en iyi Hadise'siydi. Saçı, makyajı, aksesuarlarıyla kusursuz şıklık sergiledi. Aynı elbiseyi giyen Katy Perry ve Emilia Clarke'ı ezdi geçti.

Gelelim Ebru Şahin'e. Sanırım Şahin, Bella Hadid'in geçen yıl Cannes Film Festivali'nde giydiği Dior elbisesini o kadar beğenmiş ki Raşit Bağzıbağlı'dan aynısını yapmasını istemiş. Bella elbiseyi nasıl giymişse o da aynı yoldan gitmiş; aynı takılar, aynı ayakkabı. Herhalde bir tek askılar farklı olursa kimse anlamaz sanıldı ama bendeniz hesaba katılmamış, ayıp edilmiş...

Sırada Yağmur Tanrısevsin var. 'Baba Parası'nın galasında, Cannes Film Festivali'nde Amber Heard'ın üstünde gördüğüm Elie Saab elbiseyi giymiş. Amber, kıyafetini defiledeki gibi Elie Saab çizmelerle kombinlemiş. Cannes'ın kırmızı halısını yazdığım günlerde çok hoşlanmamıştım çizmelerden. Tanrısevsin'in seçimi de Amber yüzünden olsa gerek; sönük geldi gözüme. Bu kadar dokusu zengin ve fazla kullanılmış kumaşlar da biraz olsun uzun boy istiyor, yoksa içinde kayboluveriyorsunuz. O yüzden seçimim Amber.

Ve sırada Zeynep Alkan var. Sanırım yeşil satenle sınanıyorum. En unutulmaz yeşil saten elbise kazasının sahibi Bensu Soral'ın yanına Alkan'ı da ekliyoruz. Bu kadar riskli bir kumaş ancak bu kadar hunharca kullanılırdı. Saten demek her an buruşukluk demek. Hani elinizde ütüyle gezmeniz gerekiyor desem abartmış olmam. O yüzden en iyi kalite saten kullanılmalı. Buna bir de kalitesiz bir dikim eklenirse işte ortaya böylesi talihsiz görüntüler çıkar.



Beyaz çizme trendine son nokta

2019 yılı boyunca o kadar çok beyaz çizme ve bot gördüm ki bayılmak üzereyim. Yakışsın yakışmasın; sırf trend diye beyaz çizmelerle o kadar şık kıyafetler harcandı ki... Şayet bizim ünlülerimiz arasında bu trendin kökü kuruyacaksa İrem Helvacıoğlu sayesinde olacaktır. Bundan daha efsane bir kötü kombin göremeyiz. En iyisini bile görsem aklıma hep İrem Helvacıoğlu ve beyaz çizmeleri gelecek. 'Umarım şu kombin, beyaz çizmeli kombinlerin sonunu getirmiştir' diye dua ediyorum.