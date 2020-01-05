PELİN KAYA

Yılbaşında sahneye çıkan sanatçıların kostümleri haftanın en gözde konusuydu. Hadi kimler neler seçmiş bir göz atalım...

■ Açılışı Demet Akalın'ın çok konuşulan seçimiyle yaptık. Kızı Hira'nın özel isteğiyle Barbie bebeğinin elbisesini Gülşah Saraçoğlu'na diktirtmiş. Düşünce hoş olsa da ortaya tam bir assolist kıyafeti çıkmış.

■ Hadise, televizyon programında yakaladığı şıklığı bir türlü sahnede yakalayamıyor. Yine JLo ve Beyonce'nin kostümlerine benzer kıyafetiyle seksi olmayı başarmış ama şık olduğunu söylemek zor.

■ Seksiliği başkasına benzemeden yakalamayı başaran Gülşen ise yine şahane görünüyordu. Yılbaşı gecesinin en şık ünlüsü diyebilirim. Kıyafetinin modeli ve taşıması dört dörtlük.

■ Ebru Gündeş, kendisinden hiç beklenmedik mini bir elbise seçmiş. Sahnelerin en şık assolistlerinden biri olan Gündeş, yıllardır yakaladığı tarzından ödün vermeden devam etsin ya da daha şık bir elbise seçsin derim. Bunu sevmedik.

■ Yılbaşında en pahalı kaşeye sahip Megastarımız Tarkan'ı gömlekle görmek istemezdim. Bir gömleğin farklı versiyonlarıyla işi bitirmiş. Daha gösterişli, daha özenli olabilirdi.

■ Bülent Ersoy'un abartılı saç modeline bakmaktan kıyafetini göremedik.

■ Yıllara meydan okuyan bir başka starımız da Seda Sayan. Elbisesini de, taşımasını da çok beğendim.

■ Sibel Can, yine gösterişli ama modern çizgilerdeki seçimleriyle harika görünmeyi başaran ünlülerimizdendi.

■ Muazzez Ersoy, gecenin en assolist görünen ismiydi. Tümü işlemeli kıyafetiyle gayet iyi görünüyordu.

■ Linet, artık herkesin ezberlediği pembe tütü elbisesiyle akıllara Demet Akalın'ın Harbiye konserinde giydiği kıyafetini getirdi. Belli ki benzerlik metoduyla haber olmak istemiş ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

■ Aleyna Tilki'nin yeni yıla oyuncak bebeğiyle girmesini bekledim ama ne yazık ki oyuncak bebek işini bu seferlik Demet Akalın'a kaptırdı. Tam "Ne kadar hoş olmuş" diyeceğim ama tuhaf hareketleriyle dolu videosunu görüyorum ve beğenmekten vazgeçiveriyorum.



ARAR'I DA BEĞENDİM

■ Ayşe Hatun Önal gibi güzel bir kadının demode seçimler yapması üzücü oluyor. Elbisesinin tüm havasını korkunç ayakkabılarıyla baltalamış, yazık olmuş.

■ Hande Yener'in son albümündeki yeni imajına köşemde iltifatlar etmiştim. Söylediklerimi geri almak üzereyim. Öyle anlamsız bir kostüm seçmiş ki...

■ Funda Arar da dozunda gösterişli, seksi ve kendisine yakışan bir tercih yapmış.