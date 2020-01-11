PELİN KAYA

77. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Kırmızı halının sürprizlerle geçtiği bir gece yaşadık. Sizlere ilgi çeken, tartışılan ve beğenilenleri kısaca özetliyorum...

EN ŞAŞIRTANLAR



Kırmızı halının kraliçeleri Gwyneth Paltrow ve Jennifer Lopez törenin en şaşırtan iki ismiydi. Valentino imzalı hediye paketine benzer elbisesiyle Lopez, şimdiden yılın en ikonik rüküşlüğüne imza atmış oldu bence. Lopez şaşkınlığını üzerimizden atamamışken karşımıza Fendi kıyafetiyle Paltrow çıktı. Seçimi o kadar kırmızı halılık değildi ki nesini sevdi de giydi anlamak zor. Belki de çok konuşulmak istedi ve bunu da başardı. En rüküşler başlığı altında ismi kesinlikle atlanmayanlardan oldu.



En stil sahibi dediğim Sienna Miller bile gecenin en kötü seçim yapanlarından biriydi. Gördük ki; Gucci gibi lüks bir marka bile saten kumaş kazasına kurban gidebiliyormuş.

Salma Hayek ise çok ilginç bir vaka. Kocası Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen gibi markaları bünyesinde bulunduran lüks markalar grubu Kering Grup'un başkanı. Ama bunca imkana rağmen Salma Hayek asla şık ve klas olmayı başaramıyor. Yıllar içinde hiç mi değişmez! Müthiş bir istikrar.



EN İYİLER



Benim için gecenin en şıkı Fendi seçimiyle Zoey Deutch'tu. Kıyafetinin hem rengini, hem de kesimini çok sevdim. Elbise gibi görünüyor ama bir tulum. Kollardaki hareketlilik, kumaşı, dikişi, duruşu ve derin dekolte kesiminin vücut yapısına uygun olmasıyla gönülleri fethetti. Saçı, makyajı ve mücevherleriyle çok güzeldi.



Naomi Watts'ı ne zaman kötü gördük ki! Armani Prive elbisesi gördüğüm en şık siyah elbiselerden biri. Kolaya kaçmış gibi görünse de öyle zarif, öyle klas taşımış ki hayran kalmamak imkansız.



EN GARANTİCİLER



Riske girmeden beğeni toplamak isteyenlerin başında Jennifer Aniston geliyor. Dior marka elbisesi yakışmış ama saçları çok kötüydü.

Nicole Kidman'a kırmızı bir elbisenin yakışmaması imkansız. Ama elbisenin kesimi ve havası insanda 'Bu elbiseyi üstünde kaçıncı görüşümüz' diye düşündürdü.

Scarlett Johansson da kırmızı seçenlerden. Ama Vera Wang marka elbisesinde o kadar çok kumaş var ki, o yürürken yoruldu, ben izlerken. Bir de açık saçla daha hoş olurdu.



Renee Zellweger demek, straplez kesim demek. Yine Armani marka elbisesiyle zarif görünüyor ama etkileyici mi bilemedim.

Margot Robbie de Chanel'den yalın kesimli bir elbise seçmiş. Margot'un fiziğine sahip biri böyle bir seçimle kötü görünemez ama şıklar listesine de giremez.



ARADA BIRAKANLAR



Gecede beğenip beğenmeme konusunda arada kaldıklarım da oldu. Mesela Charlize Theron. Öyle etkileyici bir güzelliğe sahip ki 'Beğenmedim' demek fazlasıyla zor. Dior marka elbisede renk seçimi cesur. Kırmızı halı büyük starlarda neon yeşiline alışık değil. İlk anda sevmesem de kıyafeti güzel taşımasıyla renge gözlerimi alıştırdı.



Cate Blanchett de farklı seçim yapanlardan. Mary Katrantzou imzalı elbiseyi harika taşımış. Ama saçlarını hiç beğenemedim. Daha iyi görünebilirdi diye düşünüyorum.