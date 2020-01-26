Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Pelin Kaya > Charlize ve Scarlett bakışları mıknatıs gibi çekti
PELİN KAYA
26 Ocak 2020, Pazar PELİN KAYA

Charlize ve Scarlett bakışları mıknatıs gibi çekti

Sag Ödülleri'nin 26'ncısı geçtiğimiz hafta 'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin en favorilerine gelirsek...
En beğendiğim isimlerin başında geliyor. Givenchy kıyafeti ve Tiffany & Co. takıları ile her zamanki gibi çok şıktı. Aslında baktığınızda kıyafette bir numara yok ama Charlize en sıradan parçayı bile öyle güzel taşıyor ki, insanı hipnotize ediyor. Saç diplerine yerleştirdiği mücevher bile görünümüyle öyle hoş bir uyum içinde ki...
Bir diğer favori ismim ise . elbisesi ile hem tenine, hem de bedenine çok yakışan oldukça zarif bir silüet yarattı.
ve Armani Prive elbisesi, gecenin en çarpıcı seçimiydi. Elbisenin boyu, dekoltesinin kalıbı ve saçmakyaj uyumu ile tam kendi tarzına göre bir şıklık sundu. Ama hâlâ kendisine açık ve hacimli saçın daha çok yakıştığının altını tekrar çizmek istiyorum.
çok şık bir Georges Hobeika elbise tercih etti. Çok yakışmış, kıyafeti kusursuz taşımış. Saçlarını hiç beğenmedim ama toplam 9 milyon dolar değerindeki Harry Winston mücevherlerine herkes derin bir iç geçirdi. Bu kadar kırmızı halıyı inceledik ama gecenin en konuşulan, şaşırtan, gözleri nemlendiren anı boşandıktan yıllar sonra ile 'in beraber girdikleri kareler oldu. Hatta yılın kareleri bile olabilir. Öyle çok anlam içeriyor ki o anlar... Çift, 2000 yılında evlenmiş, 2005 yılında 'Mr. and Mrs. Smith' filminin setinde alevlenen Brad Pitt ve aşkı sebebiyle boşanmıştı. Tabii kural yine bozulmadı. Gözyaşı ve kırgınlık üstüne kurulan bir evlilik daha yürümedi ve son durum işte bu kare! Tabii ki de çıldırdı, paylaşımlar, yorumlar ve caps'ler havalarda uçtu. Ve yine asıl konuşulması gereken erkek tarafı unutuldu, yine acımasızca kadın tarafı eleştirildi, kadınlar birbirleriyle çarpıştırıldı.

***

TUBA SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Belgesel dizi 'Rise of Empires: Ottoman'ın özel gösterimi renkli anlara sahne oldu. 'ü görmeyi özlemişim. Pembe gömleği, siyah dantel eteğiyle zarif bir görünüm içindeydi. Sosyal medyada beğenilmedi, hatta demode olmakla eleştirildi ama ben kendisini beğenen azınlık içindeyim. Gömleği, eteği ama en önemlisi kıyafetinin vintage havasına uygun saç modeli ve tabii ki güzelliğiyle harika görünüyor. için asla 'Şık olmamış' diyemeyiz ama poz verirken kendini o kadar kasmış, o kadar kendini kaptırmış ki bakarken gerildim. Ama değişik göz makyajına kocaman bir bravo! İlayda Akdoğan ise iddialı bir kırmızı elbise seçmiş. Vücut yapısına uygun ten rengine çok iyi giden bir model ama elbisenin göz tırmalayan etek uzunluğu olmamış.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN