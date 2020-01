PELİN KAYA

Sag Ödülleri'nin 26'ncısı geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin en favorilerine gelirsek...

En beğendiğim isimlerin başında Charlize Theron geliyor. Givenchy kıyafeti ve Tiffany & Co. takıları ile her zamanki gibi çok şıktı. Aslında baktığınızda kıyafette bir numara yok ama Charlize en sıradan parçayı bile öyle güzel taşıyor ki, insanı hipnotize ediyor. Saç diplerine yerleştirdiği mücevher bile görünümüyle öyle hoş bir uyum içinde ki...

Bir diğer favori ismim ise Nicole Kidman. Michael Kors elbisesi ile hem tenine, hem de bedenine çok yakışan oldukça zarif bir silüet yarattı.

Scarlett Johansson ve Armani Prive elbisesi, gecenin en çarpıcı seçimiydi. Elbisenin boyu, dekoltesinin kalıbı ve saçmakyaj uyumu ile tam kendi tarzına göre bir şıklık sundu. Ama hâlâ kendisine açık ve hacimli saçın daha çok yakıştığının altını tekrar çizmek istiyorum.

Jennifer Lopez çok şık bir Georges Hobeika elbise tercih etti. Çok yakışmış, kıyafeti kusursuz taşımış. Saçlarını hiç beğenmedim ama toplam 9 milyon dolar değerindeki Harry Winston mücevherlerine herkes derin bir iç geçirdi. Bu kadar kırmızı halıyı inceledik ama gecenin en konuşulan, şaşırtan, gözleri nemlendiren anı boşandıktan yıllar sonra Jennifer Aniston ile Brad Pitt'in beraber girdikleri kareler oldu. Hatta yılın kareleri bile olabilir. Öyle çok anlam içeriyor ki o anlar... Çift, 2000 yılında evlenmiş, 2005 yılında 'Mr. and Mrs. Smith' filminin setinde alevlenen Brad Pitt ve Angelina Jolie aşkı sebebiyle boşanmıştı. Tabii kural yine bozulmadı. Gözyaşı ve kırgınlık üstüne kurulan bir evlilik daha yürümedi ve son durum işte bu kare! Tabii ki de sosyal medya çıldırdı, paylaşımlar, yorumlar ve caps'ler havalarda uçtu. Ve yine asıl konuşulması gereken erkek tarafı unutuldu, yine acımasızca kadın tarafı eleştirildi, kadınlar birbirleriyle çarpıştırıldı.

***

TUBA SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Belgesel dizi 'Rise of Empires: Ottoman'ın özel gösterimi renkli anlara sahne oldu. Tuba Büyüküstün'ü görmeyi özlemişim. Pembe gömleği, siyah dantel eteğiyle zarif bir görünüm içindeydi. Sosyal medyada beğenilmedi, hatta demode olmakla eleştirildi ama ben kendisini beğenen azınlık içindeyim. Gömleği, eteği ama en önemlisi kıyafetinin vintage havasına uygun saç modeli ve tabii ki güzelliğiyle harika görünüyor. Damla Sönmez için asla 'Şık olmamış' diyemeyiz ama poz verirken kendini o kadar kasmış, o kadar kendini kaptırmış ki bakarken gerildim. Ama değişik göz makyajına kocaman bir bravo! İlayda Akdoğan ise iddialı bir kırmızı elbise seçmiş. Vücut yapısına uygun ten rengine çok iyi giden bir model ama elbisenin göz tırmalayan etek uzunluğu olmamış.