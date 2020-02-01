PELİN KAYA

2020 Grammy Ödülleri'nin kırmızı halı seromonisi renkli anlara sahne oldu. Gecenin en büyük süksesini toplam beş ödül kazanan gencecik Billie Eilish yaptı. İşte o geceden notlar...

Billie Eilish tarzı haline gelmiş tuhaf kostümlerinden birini giymiş. Baştan aşağı Gucci markası içinde kendisini beğenmek imkansız ama bol bol şaşırmak garanti.

Lizzo da, Atelier Versace elbisesi ve Lorraine Schwartz kolye seçimleriyle şaşırttı. Son zamanlarda her şeyi o denli abartılı ki, tercihlerinin sakin olması bile onu şık görmeye yetti.



PORTER'IN ŞAPKASI

Ariana Grande, Giambattista Valli elbisesi ile kırmızı halıdaydı. Gri renk ile farklı bir tercih olsa da artık bu tütülerden de, bu bol tüllü modellerden de çok sıkıldım.

Dua Lipa, Alexander Wang kıyafeti ile çok şıktı. Üstelik kötü saç model ve rengine rağmen.

Lana Del Rey ise herkesi şaşırtan bir seçim yaptı. Aidon Mattox marka elbiseyi bir alışveriş merkezinde indirimden almış, sonra da terzide bedenine göre ayarlatmış. Gecenin en demodelerinden biri olmaktan kurtulamadı.

Billy Porter, özel dikim Baja East tulumu ve hareketli şapkası ile geceye yine damgasını vurdu. Hem moda, hem de komedi sayfalarında yer alarak törenin sosyal medyada en fazla paylaşılan ünlüsü oldu. Yakında bu şapkanın çok benzerini Bülent Ersoy'da görürsek hiç şaşırmam.

Chrissy Teigen, geceye Yanina Couture marka bir elbise ile katıldı. Elbisenin rengi güzeldi fakat dekoltedeki hatalar kendisini gecenin en rüküşleri arasına soktu.

Gwen Stefani, alışkın olduğumuz abartılı tarzını kenara bırakıp vücut yapısına çok yakışan bir Dolce &Gabbana seçmiş.



CARDI B ŞOK YAŞATTI

Tyler the Creator, anlam veremediğimiz garip bir kostümle katıldı geceye. Neden otellerde bavulları taşıyan görevliler gibi giyindiğine hiç kimse anlam veremedi. Yaptığı açıklamada ise Wes Anderson filmlerine ve ona seyahatlerinde yardımcı olan personellere bir gönderme olduğunu söyledi. Valla o açıklamasını da anlamadık.

Alessandra Ambrosio, manasız, hatta gayet saçma bir Balmain marka asimetrik kıyafet tercih etmiş. Çok iyi bir askı olması işi kurtarmış.

Heidi Klum, Dundas marka bir elbise ve Lorraine Schwartz marka kolye tercih etmiş. Benim gözüme güzel gelen tek detay; saçı ve makyajdı.

Priyanka Chopra ve Nick Jonas, gecenin tartışmasız en rüküş çiftiydi. Nefis güzellikteki Ralph&Russo elbise maalesef Priyanka'nın vücut hatlarına kurban gitmiş. Verdiği göbek dekoltesi, en rüküş dekoltelerden biri olarak tarihe geçmiş olabilir.

Alicia Keys, Versace elbisesi ile gecenin en iyilerindendi.

Gecede bana en büyük şoku Cardi B yaşattı. Mugler marka elbisesi ile verdiği teatral pozlarla ortaya şahane bir Cardi B çıkmış.