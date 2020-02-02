PELİN KAYA

Yine bir film tanıtım dönemi ve yine Blake Lively'den iddialı bir görsel şov... Kendisi 24 saat içinde tam altı farklı kombinle görüldü. Katıldığı talk şovlar, çekimler ve röportajlar derken, bir anda ünlü yıldızların bir günlük moda şovuna tanık olabiliyorsunuz. 2018'de 'A Simple Favor' adlı filmi döneminde de bir sürü kombinle görmüştük Lively'yi. Maalesef giydikleri, filmdeki styling ile yarışamayacak kadar başarısız bulunmuştu. Şimdi de son filmi 'The Rhythm Section' öncesi aynı durumu yaşıyoruz. Ve yine giydiklerini beğenmiyoruz. Mesela galadaki Dolce&Gabbana imzalı siyah kadife elbisesi, sosyal medyayı ikiye böldü. Sarı tonlarındaki Fendi imzalı şort takımını da kimse beğenmedi. Yani "Evet, böyle harika olmuş" dediğimiz tek kıyafeti yok. Film öncesi sıkı bir tanıtıma girişen isimlerden biri de Jennifer Lopez. Ancak her giydiği vücut yapısına ve havasına uygun seçimler olur. Doğal olarak ayılıp bayılıyoruz JLo'ya. Bir diğer ünlü de Celine Dion. Özellikle Paris Moda Haftası'nda kıyafet geçidi yaşatır. Maalesef sonuç Blake Lively'ninkine benzer.



Tek bir ceket iki farklı yorum

Hadise ve Melisa Şenolsun, tek bir ceketle karşı karşıya geldi. Fendi marka ceketi ilk olarak geçen sene Ekim ayında Melisa Şenolsun'un üstünde görmüştük. Şahsen çizmenin rengiyle uygun bulmasam da farklı styling çalışmasıyla göz doldurmayı başarmıştı Şenolsun. Hadise'de ise, aynı Fendi ceketin pantolonuyla takım olarak kullanıldığını görüyoruz. Ama pantolonun paça boyu o kadar uzun ki, Hadise'nin boyu hiç hesaba katılmamış. Eğer pantolon Hadise'nin olsaydı bu fazlalığın önlemi alınırdı. Demek ki ünlü şarkıcı sanıldığı gibi giydiği lüks parçaları satın almıyor. Markadan seçiliyor, gönderiliyor, kullanılıp geri yollanıyor. Tabii bu durum son zamanlarda moda anlamında gösterdiği yükselişi baltalamasın. Belli ki iyi bir ekiple çalışmanın yanı sıra doğru sinerji de yakalanmış. Uzun lafın kısası, hatalar olsa da ikisinin de enerjisini ve kıyafetleri taşımasını çok sevdim.



Aşk dekolte sever

'Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galasında karşıma çıkan ilk kare, tam da beklediğim gibiydi. Başroldeki Nesrin Cavadzade'nin üstünde son derece seksi bir elbise vardı. Kendisi, cesur seçimlerin üstünde sakil ya da avam durmadığının farkında. Ne giyse hakkıyla taşıyor. Ancak galada giydiği elbisenin modelini beğenmedim. Elbisenin üst bölgesindeki bolluk gözümü tırmaladı. Dekoltenin modelini, göbek deliğine kadar inişini de beğenmedim. Sanırım tek sevdiğim tül eldivenleri. Bunun yanı sıra yine aynı renk tonlarında seçim yapan Elif Doğan'ı çok beğendim. Farklı, orijinal, kadife ve satenin en güzel şekilde buluştuğu, modern zaman prensesleri gibi olmuş.