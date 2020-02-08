PELİN KAYA

73. Bafta Ödül Töreni, geçtiğimiz günlerde Londra'daki Albert Hall'da düzenlendi. Kırmızı halının zirvesi sayılan Oscar gecesine çok az bir süre kala, Bafta'ya katılan yıldızların şıklık notları oldukça yüksekti. İşte o geceden notlarım:



8 YIL ÖNCE GİYMİŞTİ

Bu sene Bafta komitesi, törene katılacak yıldızlardan sürdürülebilirlik adına daha önce giydikleri bir kıyafeti tercih etmelerini rica etti. Maalesef bu ricaya uyan tek çift Cambridge Dük ve Düşesi oldu. Cambridge Düşesi Kate Middleton, zaten bir giydiğini defalarca giymesiyle nam salmış bir isim. Onun için bu anlamlı kurala uymak hiç zor olmamıştır. Gecede sekiz yıl önce giydiği Alexander McQueen tasarımı bir elbise tercih etti. Bizim kına gecesi kıyafetlerimize benzettiğim elbisesini sekiz sene önce de beğenmemiştim. Ama o zaman en azından doğru mücevher seçimleriyle hoş görünüyordu. Bu sene kırmızı halıya uygun olmayan Van Cleef &Arpels markasının ikonik Alhambra modeli kolye ve küpeleriyle daha az şıktı.

Bu sene kırmızı halının rakipleri hiç kuşkusuz Renee Zellweger ve Charlize Theron. İkili, bu gecenin de en büyüleyici isimleri oldu. Renee Zellweger; duruşu, dikişi, pürüzsüzlüğü ile tam not alan pembe Prada elbisesiyle kusursuzdu. Günümüz modasında en zor olanı başarmış; hiçbir abartı ve zorlama olmadan etkileyici ve zarif olmuş. Charlize Theron da kendisine özel tasarlanan mor Dior elbisesi ve Tiffany&Co. kolyesiyle harika bir görünüm sergiledi.



CESUR BİR SEÇİM

Zoe Kravitz; ten rengiyle uyumlu altın rengi Saint Lauren elbisesi ve onu daha çarpıcı hale getiren Assael mercan küpeleriyle en beğendiğim ünlülerden.

Scarlett Johansson; payetli, bol tüylü Versace elbisesiyle gözüme abartılı geldi. Benzer kesimi yıllardır birçok ünlünün üstünde de gördük.

Emilia Clarke, Schiaparelli elbisesi ile yaşına ve minyonluğuna uyan şahane bir seçim yapmış. Toplu saçları ve sade makyajıyla da olması gereken uyumu yakalamış.

Gecede yaptığı cesur seçimle dikkatleri çeken bir isim de Jodie- Turner Smith oldu. Hamileliğinin son günlerini yaşamasına rağmen özel dikim Gucci elbisesiyle öyle güzel ve çarpıcı görünüyordu ki hayran kalmamak imkansız.