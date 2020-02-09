PELİN KAYA

Özgür Masur'un yaklaşık üç senedir üstünde çalıştığı ilk imza koleksiyonu Byzantium'un defilesi için Tersane İstanbul'daydım. Özgür'ü yıllardır tanırım... İşinde ne kadar titiz olduğunun, bu koleksiyon için nasıl çalıştığının şahidiyim. Ara ara konuşur, fikir alışverişinde bulunurduk. Her gönderdiği görsel koleksiyona karşı duyduğum heyecanı da, merakımı da yükseltirdi. Yine de geçtiğimiz çarşamba gecesi yaşadıklarım, bu hislerimin çok çok ötesindeydi... Koleksiyonda Bizans İmparatorluğu içinde yaşanmış aşklardan savaşlara kadar her dönem işlenmiş. Dönemin şehir hikayeleri, günümüz teknolojisi ve modern hayatın silüetleri ile birleştirilmiş.



Bizans kültürüne ait ihtişamlı dokular, etkileyici ve iddialı el işçiliğiyle buluşmuş. Dönemin imza detayları olan mozaikler, avizeler, dönem çalgıları, freskler, zırhlar, taçlar; karakteristik bir şekilde hayal edilip tasarlanmış. Sanat tarihçileriyle birlikte üç yıllık bir ar-ge çalışması sonrasında tamamlanan 65 parçalık koleksiyonun detayları hayranlık verici. Masur ve müthiş ekibi; modellerin seçimi, styling, makyaj, saç, aksesuar, koreografi, müzik ve dekoruyla yurt dışında gördüğümüz ve 'Neden bizim ülkemizde de böylesi bir couture koleksiyon ve defile göremiyoruz?' diye hayıflandığımız anları bizlere unutturdu. Gerçeğe dönüştüğünde bizleri mest eden o hayallerin hiç bitmesin Özgür.



Ahu'ya bayıldım, Özge'yi beğenmedim

Ünlülerin bulunmaktan en keyif aldığı defilelerin başında Özgür Masur defileleri geliyor. Kural yine değişmedi...

Gecede en beğendiklerimin başında Ahu Yağtu var. Siyah elbisesi ve aksesuarlarıyla harika görünüyordu.

Dila Tarkan, daha önce Nilperi Şahinkaya'da gördüğümüz Özgür Masur elbiseyi kendi stiline göre harika yorumlamış.

Çağla Şıkel'in bu bacaklarla ne giydiğinin önemi pek kalmıyor artık. Ne giyse kabulümüz!

Hande Ataizi, nefis güzellikte bir deri elbise tercih etmişti ve harika görünüyordu. Sadece çanta seçimini beğenmedim.

Büşra Develi, deri pantolonu ve siyah bluzuyla fazla sade geldi gözüme. Hazal Kaya da gözüme çok sade gelenlerden. O şahane saça ve makyaja çok daha iyi bir seçim yapabilirdi. Ayakkabı seçimi de başarısız.

Göksel'e son günlerde bir şeyler olmaya başladı. Eskiden o kadar iyi giyinirdi ki...

Özge Ulusoy, gecede en beğenmediğim ünlü oldu. Elbisenin geniş vatkaları ve kocaman kemeri Özge'nin kusursuz vücut hatlarını öldürmüş. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de bembeyaz çizmeler kıyafetin üstüne tuz biber eklemiş.

