PELİN KAYA

Dünkü yazımda Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısını inceledik. Bugün de en az kırmızı halı kadar ilgi çeken ve görkemli geçen Oscar sonrası düzenlenen partilere katılanları konu edeceğim...

Partilerde hep kırmızı halıdan daha renkli ve moda anlamında daha cesur seçimler yapılıyor. Baskı olmadığından ünlüler çok daha rahat olurlar. Sonuçta daha özgür, kendi stillerini yansıttıkları görsel bir şölen çıkar ortaya. İşte o partilerden birbirinden şık ünlüler...



LIMA GÖZALICIYDI

* Emily Ratajkowski, nam-ı diğer Emrata, kendi markasına ait iki parçadan oluşan Inamorata kıyafetiyle baş döndürdü. Giydiğini beğenmedim ama zaten Emily'nin de amacı şık olmak değil, karın kaslarını gösterip bizleri kıskandırmak.

* Rosie Huntington- Whiteley, zarif Saint Lauren elbisesiyle son zamanların en beğendiğim isimlerinden oldu. Omuz açıklığı, gösterişli yaka detayı, küpeleri ve makyajıyla gecenin en muhteşem kadınıydı.

* Bu yıl Oscar halısında modada sürdürülebilirliği uygulayan yıldızlardan biri de Kim Kardashian oldu. 2003 yılına ait Alexander McQueen elbiseyle doğru tercih yaparak şık olmayı başarmış. Kendisi için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.

* Kylie Jenner vücut hatlarını belirginleştiren parıltılı gece mavisi Ralph&Russo elbisesiyle tüm övgüleri hak etmiş. Bir diğer Ralph&Russo seçimi de Adriana Lima ve Kate Bosworth'tan geldi. Krem rengi elbisesindeki parlak taşlı çorap detayıyla Adriana oldukça göz alıcıydı. Kate Boswort ise gümüş incili, kristal işlemeli elbisesinin omzundan süzülen siyah kadife fiyonk detayıyla 'Bravo'yu hak etti.

* Gal Gadot, kırmızı halıda ne kadar rüküşse after party'de o kadar muhteşemdi. Nefis smokin yakalı, payetli Saint Lauren elbiseyle çok şıktı.

* Hailey Bieber beklentimi yüksek tuttuğum bir isim. Bol transparan ve dantel ağırlıklı Versace elbisesiyle cesur bir seçim yapmış. Ama kesinlikle daha iyisinin de altından kalkabilirdi.