PELİN KAYA

Pandemi süresince dev moda markalarının aldıkları önlem kararlarını yine bu köşede sizlerle paylaşmıştım. İlk dönemde Paris, Milano gibi önemli moda haftalarının salgın sebebiyle gerçekleşmeyeceği sinyalleri gelmişti. Ama zamanla birçok yerde sokağa çıkma yasaklarının kalkması ve vaka oranlarının düşmesiyle yeni normale geçildi ve böylelikle yeni kararlar da belirmeye başladı. Size son durumla ilgili biraz özet geçmek istedim...

Modanın öncü markaları tüm koronavirüs belirsizliklerine rağmen Eylül ayı için defilelerini planlamaya başladı. Fendi, Dior, Chanel, Burberry dahil pek çok marka, dijital etkileşim şirket stratejilerinde önemli bir yer tutsa da sadece online üzerinden sürdürdükleri etkileşimden uzaklaşmak istediklerini de belirttiler.



İtalyan Moda Sendikası, 22-28 Eylül tarihleri arasında moda gösterilerinin devam edeceğini resmen açıkladı.

Haute Couture Federasyonu da Paris Moda Haftası'nın 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Dries Van Noten ve Off-White markaları ise moda haftasına katılmayacak.

Burberry, İlkbahar- Yaz 2021 defilesinin 17 Eylül'de açık alanda gerçekleşeceğini duyurdu.



Gucci, Milano Moda Haftası'na katılmayacak. Daha sonra kendi belirlediği bir tarihte kadın ve erkek koleksiyonunu bir arada sunacak.

Fendi, yeni koleksiyonunu 22 Eylül'de Milano yerine Roma'daki merkezlerinde ve belki de davetlilerin katılımıyla sunacak.

Henüz kesin karar verilmedi. Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi (CFDA), New York Moda Haftası tarihlerini 14- 16 Eylül olarak güncelledi.

Üç güne sığdırılması planlanan moda haftasına talep artması durumunda 17'si de eklenebilecek.



AGERFELD'İ MİRAS BİLMECESİ

19 Şubat 2019'da hayata veda eden efsane tasarımcı Karl Lagerfeld'in mirası bir türlü sahiplerini bulamıyor. Chanel moda evinden yılda 10 milyon Euro kazandığı belirtilen başarılı tasarımcının mirasının akıbetinin ne olacağı büyük bir merak konusu. Dünyanın en zengin tasarımcısı olarak bilinen Karl Lagerfeld'in servetinin 200 milyon Euro olduğu sanılıyordu. Ölümünden sonra servetinin 450 milyon olduğu belirlendi. Bir ara tüm servetinin en az kendisi kadar ünlü olan kedisi Choupette'e kalacağı söylentileri çıktı ama yasal olarak böyle bir şey mümkün değil. İşi çıkmaza sokan ise Karl'ın tüm muhasebe işlerini yürüten Lucien Frydlender'ın belgelerle birlikte ortadan kaybolmuş olması. Kendisine aylardır ulaşılamıyor ve bu sebeple de tüm miras işleri durmuş durumda. Fransız basını, Karl'ın yedi mirasçısı olduğunu açıkladı. Bu 7 kişinin 5'ini, tasarımcıyı ve Chanel markasını yakından takip edenler de tanıyor. Defilelerine de çıkarttığı, ailesi gibi gördüğü, himayesine aldığı ünlü erkek modeller. Diğer ikisi de kedisinin bakıcısı ve uzun süre birlikte çalıştığı bir iş arkadaşı. Son durum ise, muhasebecinin bulunması için her mirasçının özel dedektif tuttuğu.