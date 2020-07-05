PELİN KAYA

Merhum iş adamı Mustafa Koç ve Caroline Koç'un 19 yaşındaki kızları Aylin Koç'u Harper's Bazaar'ın Temmuz sayısı kapağında görmek büyük ses getirdi. Fotoğrafçı Emre Güven'in yeteneği ve Dior'un birbirinden mükemmel kıyafetleri Aylin Koç'un duru ve doğal güzelliğiyle buluşunca ortaya birbirinden güzel kareler çıkmış. Tabii sosyal medyada çekimlerin paylaşılmasıyla beğeni dolu yorumların yağması sürpriz olmadı. Styling harika, kıyafetler şahane ama en önemlisi ve ön plana çıkanı Aylin Koç'un çarpıcı doğallığı ve duruluğu. Herkesin çekimi bu kadar beğenmesinin en büyük sebeplerinden biri; günümüzün kusursuz güzellik ölçülerine ters orantılı olarak, filtresiz, neredeyse makyajsız diyeceğimiz en doğalından bir genç kız görmek oldu.

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LÜKS MARKALARIN SON STRATEJİSİ: ZOR BULUNMAK

Karşınızda geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan Air Dior Kapsül Koleksiyonu'ndan birkaç görsel. Dior Hommes'un artistik direktörü Kim Jones'un tasarımlarıyla basketbol kültürü ve yüksek moda bir araya gelerek 80'li yılların spor giyim tarzı modernize edilmiş. Koleksiyonun en büyük arzu nesnesi ve ulaşılması en zor olanı da Air Jordan 1 OG Dior sneaker'lar! Çünkü sınırlı sayıda üretildiler ve ancak e-mail adresinize gönderilen maildeki linke kayıt yaptırarak sahip olabiliyorsunuz. O da markanın filtresinden geçmeyi başarırsanız. Bu kayıt olma dışında asla satışı olmayan bir parça. Kayıtla yapılan satışlarda normal fiyatı 2500 dolar civarı. Tabii bu zor ulaşabilme olayı karaborsa âlemini coşturmuş durumda. Sneakerların birkaç açık artırma sitesindeki güncel fiyatları dudak uçuklatacak cinsten. Hani pandemi döneminde artık tüketimin eskisi gibi olmayacağı söylenmişti ya, o tahminlerin hepsini şu andan itibaren unutun! Karşınızda tüketim çılgınlığının eskisinden daha da kontrolsüz olacağının en büyük ispatı.

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KARANTİNADA BİLE SATIŞLARI PATLADI

Ulaşılması zor stratejisiyle birlikte yakalanan bir başka başarı hikayesi de Amina Muaddi marka ayakkabılarda yaşanıyor. Tabii köklü Dior markasıyla karşılaştırmak doğru değil ama yöntem çok benzer. Sınırlı sayıda üretilen ayakkabı modellerine ulaşma imkanı da sınırlı olunca marka bir anda büyük bir popülerlik kazandı. Bu öyle bir popülerlik ki dünyanın pandemi sebebiyle yaşadığı karantina döneminde bile ayakkabıları yok sattı ve böylelikle marka en ufak bir yara almadan bu riskli süreci atlatmayı başardı.