Tatil bavulu hazırlamanın incelikleri

Son günlerde birçok kişiyi bavul hazırlama telaşı aldı. Moda ve takı tasarımcıları, influencerlar ve iş kadınlarına tatil bavulu hazırlarken nelere dikkat ettiklerini, olmazsa olmazlarını sorduk…

RACHEL ARAZ KIRESEPI (Influencer)







'Kremlerimi buzdolabı poşetlerine koyarım'

* Bu sene hayalimde de olsa Mikonos'a valiz yapma fikrini çok mantıklı buluyorum! Jacquemus'ün ikonik gömlek elbisesi La Chemise Bahia valizime koyacağım ilk parça olabilir. Yazlık beyaz gömlekleri, özellikle bir beden büyük alıp belden bağlamayı tercih ediyorum, bir denim şort ve bol aksesuarla da içinde en rahat ettiğim kombini tamamlıyorum.

* Renkleri birbirleriyle karıştırıp giymeyi çok sevdiğim için valize koyduğum elbise ve eteklere zıt renklerde aksesuarlar seçiyorum. Ana renkleri de ara renklerle karıştırmayı çok seviyorum.

* Eğer önceden belli bir davet olmayacaksa yanıma topuklu ayakkabı almıyorum, genelde yürürken rahat ettiğim sandalet ve terlikleri tercih ediyorum. Kontrast renklerde seçtiğim gözlükleri de kıyafetlerin arasına sıkıştırarak valize ekliyorum.

* Buzdolabı poşetlerine koyduğum kremlerim de valizimin olmazsa olmazı. Yanıma alacağım büyük hasır şapkaları da iç içe geçirip bez bir çantaya koyup elimde taşıyorum.



BİANCA SOMER TÜRKMEN (Influencer)







'Jean şort ve espadrilsiz olmaz'

* Kızımızla ilk yaz tatilimiz olacağından bu sene eskisi gibi kısa kaçamaklar yapmak yerine, Bodrum'a gidip bir ay boyunca kalmayı planlıyoruz. Pandemi sonrasında günlük hayatımda daha sade olmaya başladım. Haliyle şimdiki valizim biraz daha ihtiyaç odaklı olacak. Öncelikle Eres, Zimmermann, Moeva bikinilerimi almayı planlıyorum. Plaj kıyafetlerinde, tabii ki kendi markam olan Dahlia Bianca vazgeçilmezim.

* Gün içerisinde şort-tişört çok kullanıyorum, özellikle Zara'nın jean şortlarını çok seviyorum. Topuklu giyemez oldum; o yüzden Chanel espadril ve sandaletlerim mutlaka valizimde baş köşede olacak. Ninon, Muse for All ve New In markalarının yaz koleksiyonlarından gözüme kestirdiğim birkaç parça var; gitmeden önce onları da almam gerekiyor.



EVREN KAYAR (Takı tasarımcısı)







'Siyah mayolarım olmadan tatile gitmem'

* Seyahatim Ege sahillerine. Bavul yaparken her zaman önem sırasına göre hareket ederim. Önce ilaçlarımı, kremlerimi, bilgisayar ve şarj ünitelerimi alırım çünkü uzakta da olsam sürekli çalışıyorum. Sonra kitaplarımı, eskiz defterimi alırım.

* Çok fazla eşya taşımayı sevmediğim için yanımda bulunması adına tek parça şık bir elbise alırım. Özellikle Ege sahillerine ya da Yunan adalarına gidiyorsam, az ama öz şeyler alıp kombinlemeyi seviyorum. Doğa ve renkler benim vazgeçilmezim olduğu için Leica küçük kameram da her zaman benimle.

* Bu yaz son koleksiyonum Celastial'den Trio Blue Topaz küpelerim ve yüzüklerim vazgeçilmezlerim oldu. Bunların dışında, yıllardır klasik siyah mayolarım vazgeçilmezim. Trendleri artık takip etmediğim ve sade giyinmeyi tercih ettiğim için uzun beyaz ince keten gömlek ve elbiseleri tercih ediyorum. Güneş gözlüğü ve 50 SPF kremlerim her zaman yanımda olur.



YASEMİN ÖĞÜN (Influencer)







'Bavulumda iki sandalet ve hasır çanta mutlaka olur'

* Bu yaz yurt dışı tatillerine ara verdiğimize göre rotam Bodrum. Bavulumu çok doldurmamaya çalışıyorum çünkü kalabalığın içinde boğulan biriyim.

* Mutlaka iki sandalet alırım. Bu sezon Dior sandaletlerim favorim çünkü çok rahat. Bavulda yer kaplamaması adına da tek parça kıyafet tercih ederim. Muse For All'dan ipek ve keten elbise alırım. Zimmermann'dan ipek şort tulum favorim olabilir. Yine Zimmermann mayolarına ve kalıplarına bayılıyorum.

* Özellikle yaz aylarında aksesuar kullanmayı çok seviyorum. Bu sezon Projebir markanın küpelerini takıyorum ve hep yanımda taşıyorum. Ayrıca Tiffany kolyeler favorim. Bu sezon Bottega Veneta güneş gözlüklerini çok seviyor ve kullanıyorum. Son olarak hasır çanta ve şapkalar mutlaka bavulumda olur.



ŞANSIM ADALI (Moda tasarımcısı)







Tül gömleğim vazgeçilmezim

* Tatil bavulu yapmak incelikli iş. Bugüne konu olan bavulum benimle 3 gece 4 günlüğüne Saint-Paul-de-Vence'e geliyor. Çok yer kaplamayacak, göz alıcı görünecek ve mevsime uygun birkaç elbise atıyorum.

* Her kadının dolabında birkaç sihirli parça vardır. Bunlar bikini üzerine de giyilebilir, günlük bir denim şortu da tamamlar, kısa bir elbise de geceyi kurtarır.

* Benim vazgeçilmez sihirli parçalarımdan biri Sudi Etüz tül gömleğim. Vans'lerim de benimle geliyor. Abartmadan, iki tane de yüksek topuklu ayakkabı alıyorum. Rahat bir çift açık sandalet veya terlik de olmazsa olmazlardan.

* Bu dönemde gereken en önemli ey tabii maske.



ASLI ŞEN (İş kadını)







Kozmetik canavarıyım makyaj çantamda yok yok!

* Tatil rotam Bodrum. Öncelikle kaç gün kaç gece olduğunu hesaplarım. Ve her ihtimale karşı ekstradan bir gündüz, bir gece için de fazla koyarım.

* Yanıma aldıklarım kıyafetlerim, kıyafetlerime uygun ayakkabılar, aksesuarlar, bir takım spor kıyafeti ve ayakkabı, ilaç/vitamin/ sos çantası, bir kozmetik canavarı olarak makyaj çantam, kendi markam Ashley Joy'dan saç ürünlerim, yüz temizleme ürünleri ve kremlerim, çamaşır torbası, kirli torbası, çorap torbası ve el çantamı hazırlarım.



ÖZGÜR MASUR (Moda tasarımcısı)







'Kalacağım gün kadar kıyafet kombini yaparım'

* Gereksiz valiz hazırlamamak için seyahatlerimde kalacağım gün sayısı kadar kıyafet tercih ederim. Gittim yerlerde alışveriş yapacağımı da göz önünde bulundurarak, giyeceğim kombinleri önceden hazırladığım valiz, bana avantaj sağlar.

* Bugün seyahat rotamı, en kısa sürede tekrar gitmek istediğim Forte dei Marmi'yi düşünerek hazırlıyorum.

* Seyahatlerimde konforlu olmaya özen gösteririm. Vazgeçemediklerim; Ray-Ban Wayfarer güneş gözlüğüm, beyaz tişört, kendim için diktiğim gömleklerim, şort, keten pantolonlarım. Olmazsa olmazım spor ayakkabılarım, rafya sandallarım ve sırt çantamdır. Kozmetik çantamda vazgeçemediğim ürünler Clarins 30 SPF güneş koruyucum, Avene yüz nemlendiricim. Özellikle yaz seyahatlerimde vücut nemlendiricisini yanımdan ayırmam.