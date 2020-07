PELİN KAYA

Covid-19 sebebiyle dünyanın en önemli moda haftalarından biri olan Paris Couture Haftası, dijital ortamda gerçekleşti.

Sizler için öne çıkan koleksiyonlardan derleme yaptım...

Christian Dior: Dior koleksiyonunu, Le Mythe Dior adında sürrealist bir kısa filmle sundu.

Koleksiyon, 2. Dünya Savaşı sonrası mal tedariğinin az olmasından dolayı dönemin koleksiyonlarının oyuncak bebeklere göre minyatür elbiselerle yapılmasından esinlenilmiş. Buram buram Dior'un New Look'unu hissettiren, couture kelimesinin hakkını veren, bizi adeta Dior arşivlerine götüren bir koleksiyon olmuş.

Ralph& Russo: Tamar Ralph, sokağa çıkma yasaklarını Güney Fransa'da geçirmiş. Bu süreçte değişime ayak uydurmaları gerektiği ve bu sebeple de ortaya ilginç şeyler çıktığını belirtti. Sadece kıyafetlerin ortaya çıkma şeklinde değil, sunum için de yeniliğe giden marka, modellerini dijital dünyada yarattı.



Güney Koreli bir illustratör tarafından yaratılan avatarın ismi Hauli, güç ve kuvvet anlamına geliyor.

Giambattista Valli: Valli'nin model Joan Small'un sunduğu koleksiyonu, mutlu zamanların hiçbir zaman demode olmayacağı düşüncesiyle imza tasarımları olan tülden ve hacimli silüetlerden uzaklaşmamış.

Tasarımcının her sezon bol tül ve hacimli formları kullanıyor olması maalesef hep aynı koleksiyonu sunuyormuş hissini uyandırıyor.

Balmain: Marka, 6 Temmuz'da Seine Nehri'nde bir teknede moda gösterisi düzenledi. Olivier Rousteing, Balmain Artistik Direktörü, video gösterisi ve kıyafet kataloğu sunmak yerine hayata dönüşü ve belirsizliğin bitişini kutlamak amacıyla koleksiyonu suda sunmayı tercih etti.

Chanel: Virginie Viard tarafından tasarlanan Chanel Haute Couture koleksiyonu video ile sunulurken, Mikael Jansson tarafından fotoğraflandı.

Virginie Viard, koleksiyon için "Şafak vakti, Le Palace'dan çıkan punk bir prenses düşünüyordum" dedi.

Koleksiyon, çoğunlukla fotoğraf aracılığıyla görüleceği için moda gösterisinde belki tercih edilmeyecek saç modelleri ve takılarla kombinlenmiş. Couture müşterilerine gönderilmek için içerisinde detaylı içerikler olan bir portfolyo hazırlanmış.



RONALDO SATIŞLARI PATLATTI

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sosyal medyasında paylaştığı ve 11 milyondan fazla like aldığı kıyafeti, yaz sezonu erkek modasını coşturdu. Her santimine kadar 'Ben Louis Vuitton'um diye bağıran şort ve gömlek, lüks modaya gönül veren beylerin arzu nesnesi olmuş durumda. Ronaldo'nun giymesiyle birlikte şu an markanın İstinyepark mağazasının vitrinlerini süsleyen kıyafet, Türk modaseverler tarafından da adeta kapışılıyor. Çünkü bir erkek için son derece sıra dışı ve giyildiğinde kesin olan tek şey; tüm gözleri üzerinize çekecek olması. Eee günümüz modasında da en önemli olan bu değil mi? Şık olmak kavramını geride bırakalı çok oldu.



Güzellik kalıplarını yıktı

Ellie Goldstein, 18 yaşında ve Down Sendromlu bir model. Gucci Beauty'nin yeni çıkarmış olduğu maskaranın kampanyasında yer aldı. Gucci markasının kalıplaşmış güzellik olgusunu kırmayı, farklılığı ve çeşitliliği kucaklayıcı tavrı takdir toplamaya devam ediyor. Ellie'nin fotoğrafları David PD Hyde tarafından çekilmiş. Gucci'nin kampanyasında yer almaktan büyük mutluluk duyan Ellie, "Bütün dergilerin kapaklarında yer almak istiyorum" diyerek mesleğini ne kadar sevdiğinin de altını çiziyor. Ellie'nin kampanya fotoğrafı, Gucci resmi Instagram hesabında da, Gucci Beauty hesabında da şimdiye kadarki en çok like alan post oldu.