PELİN KAYA

Şu ara lüks sever kadınların en gözde mücevher markası Tiffany&Co. ve markanın 18 ayar altından HardWear model kolye, küpe ve bileklikleri çok moda. Bu model piyasaya yeni çıkmış olmamasına rağmen sosyal medyada görünmeye başlamasıyla her geçen gün üstündeki ilgiyi artırıyor. Bu ilgiyi taze tutan da sosyal medya aleminde stilleriyle en dikkat çeken ve beğenilen yabancı influencer'ların ürünleri sıkça kullanması. Modern çizgilere sahip tasarımıyla her stile uyum gösteren takıların en ünlü kullanıcılarının başında Rosie Huntington- Whiteley, Kendall Jenner geliyor. Bizde orijinalini ilk kullanan ünlü Gülşen oldu.



Pijama benzeri takımını hiç beğenmedim ama 100 bin TL'lik kolyeyle giyme tavrını cool buldum. Cemiyet hayatında da ilk Yasemin Masis'in üzerinde görüldü. O da eşofmanla giymeyi tercih etmiş. Özellikle kolyeye öyle bir ilgi var ki, satın almak istiyorsanız önceden 50 bin TL'lik kaporayı ödemek zorundasınız. Fiyat da, ilgi de böylesine yüksek olunca, modellerin uygun fiyatlı taklitleri hemen yapıldı. Şu ara kadın Whatsapp gruplarında dönen sohbetlerin başında kimin orijinal, kimin taklit kolye taktığı konusu var, benden söylemesi...



KAPANIN ELİNDE KALAN ÇANTALAR

Lüks markaların dijital dünyanın gücünü arkasına alarak çıkardıkları son modelleri, yüksek takipçili influencer'larla tanıtmaları yeni bir olay değil. Özenle seçilmiş, dünya çapında başarı gösteren influencer'lara yeni model hediye edilir ve onlardan ürünle birlikte paylaşım yapmaları beklenir. Ardından en özenle çekilmiş kareler, sosyal medya dünyasını sarmaya başlar. Bizde de ilk kez aynı olmasa da benzer bir çalışmayı Dior markası yaptı. Önce Bodrum'da açılan Dioriviera mağazasının Bodrum'a özel ürünleri sosyal medyamızın gözde sayfalarını süsledi. Ardından markanın yeni çıkardığı çantası Bobby Bag'li kareler sardı her tarafımızı. İsmini Christian Dior'un çok sevdiği köpeği Bobby'den alan çanta, ilk bakışta D-fence modelini andırsa da logo tasarımıyla daha modern, daha kullanışlı bir forma sahip. Projeye dahil olan isimlerin içinde paylaşımlarını en beğendiklerim; Rachel Araz Kiresepi, Yasemin Öğün, Dila Tarkan, Meriç Küçük oldu. Bu arada çantalar satışa çıktı. Duyduğuma göre kapanın elinde kalıyormuş.



BACAKLAR BOĞUM BOĞUM

Son dönemin en gözde ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile Rihanna'nın Fenty markası bir araya gelerek ses getiren, merak uyandıran bir ayakkabı koleksiyonuna imza attılar. Yedi farklı modele sahip koleksiyonda ilk dikkati çeken bol bol ip kullanılmış olması. Bu kadar gözde bir koleksiyonda iplerin sıkça kullanılması, gelecek sezon bu modeli sıkça göreceğiz demek. 3 sene önce Rihanna bir davette benzer modelde Manolo Blahnik giymişti ve sıkışmış et görünümünden dolayı sosyal medyada epey eleştirilmişti. Bakalım kendi koleksiyonundan hangi modeli seçip karşımıza çıkacak? Bir de bu koleksiyondan ilk giyen ünlümüzün kim olacağını merak ediyorum.