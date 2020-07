PELİN KAYA

2020 yazının plaj trenlerinde cüretkar kesimler ve aynı zamanda rengarenk modeller görmekteyiz. Mayoların iddialı renkler ve kesimlerle donatıldığı, bikinilerin ise klasik kesimlerden uzaklaşıp daha atletik kesimlere yöneldiği söylenebilir. Bu senenin trend tasarımcılarının ortak özelliği ise giyildiğinde kadınları rahat hissettirirken aynı zamanda özgüvenlerini yerine getiren parçalar oluşturmak. 2020 yaz sezonunda sıkça tercih edilen popüler mayo ve bikini markalarını sizler için derledim…



OSEREE

2020 yazının en gözde en trend belirleyen markası oldu. İyi kalite simli malzemeden oluşan koleksiyonuyla mayo ve bikininin yanı sıra plaj dışında da kullanılabilecek tasarımlarıyla yerliyabancı birçok ünlünün favori markası. Yasemin Özilhan ve Çağla Şıkel de markanın ünlü kullanıcılarından.



ANAIS & MARGAUX PARIS

PLAJ giyimleriyle olduğu kadar taytlarıyla da ön planda olan Anais & Margaux, özellikle son iki senedir her yaz trend olarak gösterilen markalar arasında. Değişik renk ve desenlerden oluşan 2020 koleksiyonu da oldukça iddialı.



LILY & ROSE

GÜN batımı tonlarındaki mayo ve bikini koleksiyonuyla Lily & Rose'un yine sevildiği ve sıkça tercih edildiği bir yaz geçiriyoruz. Mayo ve bikini modellerinde kullandığı geniş kemerler ve tasarımlarına serpiştirdiği deniz kabuğu malzemesiyle farklı ve estetik çizgisini korumaya devam ediyor.



BEAUTY OMELETTE

MARKANIN yalın çizgisini plaj koleksiyonunda da görebiliyoruz. Düz renklerin ve spor kesimin hakim olduğu koleksiyonun en öne çıkan özelliği, rahatlığa önem vermesi.



NORMAILLOT

CESUR kesim seven, tüm kışı spor salonlarında geçiren, fitliğine güvenen genç kesimin tercih ettiği markaların başında geldi Normaillot. En ünlü müşterileri arasında Dila Tarkan ve Ceylan Çapa geliyor.



MUSE FOR ALL

KENDINE güvenen, güçlü ve özgüveni yüksek kadınlardan ilham alan ve yine bu kadınlara ilham vermeyi amaçlayan markanın tasarımları büyük ilgi görüyor. Özellikle derin V yakalı modeli uzun bir bekleme listesine sahip.



MOEVA

FERMUAR detaylı bikinileri ve karın pencereli kesimli mayolarıyla 2020 yazının gözde markalarından biri olmayı başardılar. Nazlı Kayı ve ünlü influencer Negin Mirsalehi, en ünlü müşterileri arasında



MOVOM

2014 senesinde tekstil mezunu iki arkadaşın kurduğu marka kadınların özgürlüğünü, gücünü ve aynı zamanda rahatlığını ön plana çıkarmak istiyor. Farklılığı, bohem tarzı ve modernizmi bir araya getirerek kuran tasarımcılar son dönemde oldukça popüler.



DENİZ KABUKLU KOLYELER VE HASIR ÇANTALAR ÇOK GÖZDE

Şık mayo ve bikini seçmenizin yanı sıra bunları plajda hangi aksesuvarlarla kullandığınız da önemli. Artık plaj stylingi diye bir kavram var. Taktığınız kolyeden şapkaya, ayakkabıya kadar her detay önemli...



Sandaletlerde zamansız marka Hermes'in klasik modellerinin yanı sıra Chanel ve Prada'nın sandaletleri çok tercih edilenler arasında. Plaj çantası dendiğinde ise Loewe'nin hasır çantaları en gözde çantaların başında geliyor. Yeni kurulan yerli markalarımızdan Blinq'in rengarenk plaj çantaları trend dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Sade, şık ve kullanışlı modelleriyle birçok modasever kadının gönlünü fethetti.



Şapkalarda ise geçen senenin devasa modellerinin yerini kova formlu bucket hat'ler aldı. En popüler markalar ise Prada ve Jacquemus.



Bu yaz takıların bol bol kullanıldığını görüyoruz. Sıra sıra kolyeler ve küpeler, özellikle deniz kabuklu ve neon renkte olanlar çok gözde. Mer's markasının neon pembesi ve yeşili küpe ve kolyeleri çok popüler. Mon Reve markasının da deniz kabuklu kolyeleri favori aksesuvarlardan oldu.