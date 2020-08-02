PELİN KAYA

Ebru Gündeş, geçtiğimiz hafta Bodrum'da sahneye çıktı. Üstünde sarı straplez şık bir elbise vardı. Elbiseyi üç sene önce Altın Küre'de Resee Witherspoon'un giydiği Versace elbiseye benzettim. Tam arşivlere bakayım derken gecenin basın bülteni e-mail kutuma düşüverdi. Bültende sarı elbise için şöyle bir bilgi verilmiş: 'Ebru Gündeş, Avustralyalı modacı Toni Maticevski imzalı kostümüyle büyük beğeni topladı.' Bravo dedim okuduğumda, popüler bir markayı seçeceğine, az bilinen ama son derece başarılı tasarımlara imza atan bir markadan giyinmiş. Ama Toni'nin çalışmalarını yakından takip eden biri olarak böyle sarı bir elbise görmediğime de eminim. İçime bir şüphe düştü. Ve Toni Maticevski'ye mesaj atıp ona "Bu sarı elbise sizin tasarımınız mı?" diye sordum. Toni'nin bizzat kendisi cevap verdi: "Bu bir Toni Maticevski tasarımı değildir!" Yorum sizlerin.



EN GÜZEL GELİNLER HAFTASI



Bir süredir pandemi sebebiyle paraların saçıldığı, gösterişin havalarda uçuştuğu düğünleri göremiyoruz çünkü çoğu önümüzdeki seneye ertelendi. Şu ara gerçekleşen düğünler de genellikle küçük çaplı, aile ve dostlar arasında yapılan, şatafatın, gösterişin olmadığı düğünler. İki ünlü gelinimiz oldu bir hafta içinde. Önce Songül Öden- Arman Bıçakçı çifti evlendi. Öden'in gelinliği bir sonbahar gelinliği modelinde olsa da, zarif havasıyla herkesi kendisine hayran bırakmayı başardı. Özellikle saç modeli ve kusursuz gelin makyajıyla hafızalarımızda unutulması zor bir şıklığa ve zarafete imza attı. Songül Öden-Arman Bıçakçı çiftinden birkaç gün sonra da Gupse Özay ve Barış Arduç çifti evlendi. Bir anda evlenme kararı alan çiftin düğün kıyafetleri de bu hıza uyumluydu. Gupse Özay şık beyaz mini bir elbise, altına da beyaz spor ayakkabılar giymiş. Hani en doğal haliyle evlenmiş desem yerinde olur. Damat Barış Arduç kıyafetine biraz daha özen göstermiş ve son derece şık olmuş. Enerjileri yüksek, mutlukları ve sevgileri yüzlerinden okunan bu iki çifte de mutluluklar dilerim.