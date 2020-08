PELİN KAYA

Eski bir Hollywood stilisti olan Tamara'nın TikTok sayfasında paylaştığı bir video, çok kısa zamanda viral haline geldi. Tamara, bu videoda eskiden çalıştığı Marisa Tomei, Katherine Heigl, Jessica Alba ve Jennifer Lopez gibi Hollywood'un en ünlü kadınlarının sergilediği çirkin tavır ve hallerden bahsediyor. 2008'den 2017'ye kadar bu ünlülerle çalışmış olan Tamara, bu kadınların beraber çalışılabilecek en kötü insanlar olduğunu da itiraf ediyor. Tamara, Oscarlı oyuncu Tomei'nin her randevusuna en az 3 saat geç kaldığını, aynı anda bir merhaba bile demekten kaçınacak kabalıkta ve çok fazla talepkar bir kadın olduğunu söylüyor.



Katerine Heigl'i "Eğer 2020 bir kariyer olsaydı Katerine Heigl olurdu" cümlesiyle kötülüyor ve hep kızgın ve inanılmaz zor bir kadın olduğunu söylüyor. Jessica Alba'nın da çalıştığı insanlarla akıl oyunları oynadığına ve yansıttığı gibi kibar olmadığına değiniyor. Jennifer Lopez'in birlikte çalıştığı insanlara kendisiyle göz kontağı kurmasını yasakladığını ve çalışanlarının da buna göz yummadığı için ünlü şarkıcının sürekli stilist değiştirdiğini açıklıyor. Tabii bu haberden sonra bizim yıldızlarımızı düşünüyorum. Açıkçası bu kadar absürt örneklerimiz yok. 2017'deki Türkiye'nin en kaprisli yıldızları yazım çok ses getirmişti. Listenin başını da Fahriye Evcen çekiyordu. Sonrasında çok büyük bir kapris örneği gelmedi. Son duyduğum; ismi bende saklı ünlü bir yıldızımızın bir dergi çekiminde tuvaleti sadece kendisinin kullanmak istemesi.



BU ÜNLÜLERE TAM PUAN

Tamara'nın çalışmaktan mutlu olduğu ünlüler de var; Jon Stewart, George Clooney, Carrie Underwood ve Selena Gomez gibi. Özellikle Gomez'in çalıştığı en profesyonel ünlü olduğunu söylüyor.



Deri ve leopar desen trendi

Önümüzdeki sonbahar-kış sezonunda hangi trendlerin baskın olacağı, ünlü yıldızlar sayesinde şimdiden belli oldu. Kylie Jenner, Hailey Bieber ve Kaia Gerber'in dergi çekimlerinden anladığımız, her tür deri malzemesinin sıkça kullanılacağı. Yeni sezonla birlikte deri elbiseleri, pantolon ve taytları daha sık göreceğiz. Beyonce'nin Black is King görsel albümünde giydiği Valentino imzalı leopar kostüm de çok ses getirmişti. Beyonce'den sonra bir leopar desen şovu da Cardi B'nin WAP şarkısının klibinden geldi. Klipte ünlü yıldız Kylie Jenner, çizmesi de dahil tümü leopar desenli kostümüyle görünüyor. Dekorda da bolca leopar desen görüyoruz. Derinin kullanılması kolay da leopar deseni kullanmak, bir de şık ve klas görünebilmek zordur. Bakalım kış sezonunda bizi nasıl kombinler bekliyor...



Terziye tasarımcı ödülü vermek...

Geçen hafta Simge Sağın'ın Harbiye konserinde giydiği kostümün birebir şarkıcı Thalia'nın kostümüne olan benzerliğini yazmıştım. Tabii her yerde Gülşah Saraçoğlu'nun bu kopyası konuşuldu. Kadın müthiş zeki; giydirdiği sanatçısından daha fazla konuşulmayı başarıyor. Tepkilerden sonra da sosyal medyada açıklama yapıyor. Neyse bu sefer "Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz" demiyor ama üstüne basa basa "Ben terziyim, sanatçım istedi ben de diktim" diyor. Buraya kadar itirazım yok ama birkaç gün sonra bir ödülle paylaşım yapıyor. Ödülde Yılın En İyi Kadın Moda Tasarımcısı yazılı. Israrla terziyim diyene tasarımcı ödülü verilmesini hiçbir ülkede göremezsiniz. Müthiş!