PELİN KAYA



Birçoğumuzun tabiriyle 'absürt', lüks markaların tabiriyle 'orijinal, yenilikçi' ayakkabı modası tam gaz devam ediyor. Örneklerini büyük moda haftalarının defilelerinde ve koleksiyonlarında sıkça görebilmek mümkün. Miu Miu, topuklu spor ayakkabı modasını takip edenlerden... Topuklu 'futbol kramponu' üreten markanın ürünlerini bakalım daha çok yeşil sahalarda mı göreceğiz, yoksa sokaklarda mı? Paco Rabanne ise ayakkabının kalıbı için klasik bir görünüm tercih etmiş fakat tabanıyla bizi şaşırtmayı başarıyor. Sedye ayaklarını andıran bu taban oldukça farklı. Marc Jacobs ise tercihini cinsiyetsiz geleceğe yönelik aşırı yüksek ökçeli erkek topuklu ayakkabılardan yana kullanmış. Bu ayakkabılar devamlı topuklu ayakkabı giyen bir kadının bile zor yürüyeceği yükseklikte.



Perdeye benzer elbise çok konuşuldu

Pandemiye rağmen başarılı geçen Billboard Müzik Ödülleri töreni, sanatçıların performanslarıyla ve kostümleriyle epey ses getirdi. Billboard'ın bu yılki gecesinde Amerika'da hali hazırda olan seçim dönemine, arka planda 'Oy ver' yazılı platformla ve Lizzo'nun 'Oy ver' yazan kostümüyle bolca vurgu yapıldı. Gecenin en çok paylaşılan ismi ise uzun, pembe Dolce Gabbana elbisesiyle Sia oldu. Sia'yı görünce eminim birçok kişinin aklına Banu Alkan'ın geçmiş yıllarda üstünden çıkarmadığı perdeye benzeyen pembe elbisesi gelmiştir. Billie Eilish, gecede en çok ödül kazananlardan oldu. Yine her zamanki oversize, tepeden tırnağa bir örnek görünümünden vazgeçmedi ve bu geceki kostümü için Gucci'yi tercih etti. Alicia Keys de geceye gümüş şıklığıyla katılanlardan. Vücudunu saran parıltılı bir tulum tercih eden Keys, bu seçimiyle vücudunu olduğundan farklı göstermiş. Uzun bir süre önce makyajı bıraktığını ve doğallıktan yana olduğunu savunan Keys, az makyajı ve abartılı Yousef Aljasmi imzalı kostümü ve saçıyla sosyal medya alemini ikiye böldü. Bir kesim cesareti için beğenirken, diğer kesim de vücuduna göre doğru seçim yapmamasını eleştirdi.



Peluş ve püskül bir arada

Yeni sezonun en hit, en trend parçalardan biri Bottega Veneta'nın peluş ve püskül trendlerini harmanladığı Teddy Shearling Coat'u. Tabii trend olmasında, ilk hangi ünlülerin giydiği unsuru çok önemli. Sosyal medyanın yeni prensesi Leonie Hanne paltoyu ilk giyen oldu. Bir süre sonra Hailey Bieber'ın da giymesi, bu parçayı ışık hızıyla trendler listesinin en tepesine oturttu. Herkesin zevkine hitap etmese de konuşulması, dikkat çekmesi, bir de 70 bin TL'lik etikete sahip olması; lüksü seven moda kurbanlarına yetti bile.