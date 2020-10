PELİN KAYA

Geçtiğimiz haftalarda Balmain İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunun defilesinin gerçekleşmesiyle birlikte ünlüler arasında adeta bir giyim yarışı başladı. İlk önce Kim Kardashian, sonra Jennifer Lopez ve en sonunda Rosalia'da bu takımları gördük. Maalesef tümü logodan oluşan desenlerin trendi hâlâ devam ediyor. Artık o kadar çok logo görür olduk ki, moda dünyasının kara vebası haline geldi diyebiliriz. Bu takımlar, frapan ve gözleri üzerine toplamaktan çok hoşlanan kadınlar için oldukça ideal. Kulağıma gelenlere göre Balmain'in bu takımları için ciddi bir ilk giyme savaşı yaşanıyormuş. İlk giymekten ziyade bakalım giyip de yakıştırabilen kimler olacak, ben asıl onu merak ediyorum...





DAVETLERDEN ŞIKLIK RAPORU



Pandemi sebebiyle o kadar az davetimiz var ki, olanlara da sıkı sıkı sarılıyorum. Deren Talu'nun da rol aldığı 'Son Kale Hacıbey' filminin galasında en gözde anne ve kızlarını görmek iyi geldi. Deren, üstünde mini Züleyha Kuru elbisesiyle göz alıcıydı. Derin Talu'nun çizme seçimi beğenilmedi ama gençliğine vermek gerek. Anne Defne Samyeli ise her zamanki gibi 'Hangisi kızları, hangisi anneleri? dedirtmeyi başardı. Hatemoğlu'nun yüzü olan Kadir Doğulu ise markanın lansmanına eşi Neslihan Atagül ile katıldı. Çiftin bir arada verdikleri kareyi sevdim. Sezonun deriyle birlikte tek renk Matrix kombin trendi, ilk Doğulu çiftinden geldi. Halbuki ben bu trendin, bir örnek giyinen Burak Özçivit- Fahriye Evcen çiftinden gelmesini bekliyordum. Anlaşılan magazinde fazlasıyla ses getiren iki çiftin rekabeti moda anlamında da yaşanıyor. Özçivit çiftinden her an karşı bir atak gelebilir.





Markaların DNA'sını bozan rekabet



Givenchy'nin dahil olduğu LVMH grubu; Louis Vuitton, Bulgari, Dior, Fenty gibi birçok lüks markaya ev sahipliği yapan bir holding. LVMH gruba ait markaların dijital satış ve pazarlama taktiği, tanınmış isimlerin ve influencerların sosyal medyalarında paylaşım yapmaları şeklinde ilerliyor. Normalde bu satış tekniğini Givenchy'de kullanmayan LVMH, geçtiğimiz aylarda markanın tasarımcısı Clare Waight Keller'in yerine Matthew Williams'ın gelmesiyle aynı stratejiyi uygulamaya başladı. Givenchy'de farklı olarak influencer'larla değil de dünya çapında ünlü isimlerle çalışıldı. Kaia Gerber, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, onlardan birkaçı. Buraya kadar sorun yok. Sorun, Givenchy markasının DNA'sının tümden değiştirilmiş olması; rafine ve lüks kimliğine son verilip yerine seksi, kışkırtıcı ve absürt bir kimlik getirilmeye çalışılması. Bu köklü değişim, akıllara lüks markaları bünyesinde barındıran dev grupların rekabetini getiriyor. Anlaşılan LVMH grubu Givenchy markası için en büyük rakibi Kering'in bünyesindeki Balenciaga markasının dijital kimliğini referans alarak ilerleyecek. Balenciaga gibi couture dünyasında öncü bir markanın zamanla ne kadar değiştiğini, sosyal medya paylaşımlarında ne kadar absürt bir yaklaşımı olduğunu fazlasıyla deneyimledik. Maalesef benzer değişimin Givenchy'de de yaşanacağını görmek, eminim benim gibi birçok modaseveri üzmüştür.