PELİN KAYA

İki dev markanın iş birliği haberi moda dünyasında büyük bir heyecan yarattı: Gucci X The North Face. Son dönemde öylesine fazla ve anlam veremediğimiz iş birliklerine şahit oluyoruz ki... Ama işte böyle DNA'ları birbiriyle tutan ters köşe çalışmalar görünce de gözlerimiz parlıyor. Tıpkı Gucci X The North Face iş birliğinde olduğu gibi. Gucci'nin kreatif direktörlüğünü yapan maksimalist tasarımcı Alessandro Michele'in The North Face ile yaptığı bu koleksiyonda daha çok The North Face'in uzmanlık alanı olan outdoor giyim hakim. Çiçek çayırlarındaki bu konsept, 70'lerin The North Face'inden esinlenilmiş bir biçimde ve Gucci logosuyla birlikte kendini gösteriyor. Bu iş birliği lüks giyimin de outdoor kullanımda kendini gösterebileceğinin güzel bir örneği olmuş.





Genç tasarımcılar ödüllerine kavuştu



'Kendini Bul, Hikayeni Anlat, Seni Keşfet' temasıyla 28'incisi gerçekleşen Koza Genç Moda Tasarımcıları yarışmasının kazananları belli oldu. Pandemi sebebiyle kazananlar seyirciye kapalı olarak online yayınla duyuruldu. 200 yıla yakın geçmişi ile geleceğin tasarımcılarına sahne olan Fişekhane'nin tarihi atmosferiyle bütünleşerek sergilenen defileler, görsel bir şölene dönüştü. Yarışmanın finale kalan 10 genç tasarımcısının koleksiyonları, Özgür Masur, Zeynep Tosun, Nihan Peker gibi sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada Nadin Altıparmak birinci, Gülşah Aypak ikinci, Lidya Zenginel üçüncü oldu. Genç yeteneklerimizi tebrik ederim. Kendilerini yakın zamanda ülkenin en başarılı tasarımcıları arasında görmeyi dilerim.

Bella Hadid'e neler oluyor?

Son zamanlarda depresif ruh haliyle, Instagram'da yaptığı serumlu, ağlamalı paylaşımlarıyla gündemde olan Bella Hadid'in bu hali dışına da yansımış olacak ki, hiç yakışmayan sokak stilleri içinde görüyoruz kendisini. Her ne kadar British GQ dergisinin en stil sahibi 10 kadın listesinde yer kapmış olsa da bu sıralar bu unvanın 180 derece tersinden gidiyor. Tabii rüküşlüğü benimsemek de bir stil sayılabilir ama iyi örnek olur mu, en iyi stiller arasında bir yeri hak eder mi orası tartışılır. Umarım eski, kusur bulamadığımız günlerindeki hallerine tekrar dönüş yapar.

Yeni koleksiyonlara yeni dijital stratejiler



Yves Saint Laurent markası Yaz 2021 koleksiyonun defilesini Marakeş'te çölde gerçekleştirdi. Koleksiyonun mekan ve müzikle uyumlu olmaması dikkat çekse de koleksiyonun geneli büyük beğeni topladı. Defilenin gerçekleşmesinin ardından yapılan dijital pazarlama stratejisi de en az defile kadar konuşuldu. Dünyaca ünlü isimlerin sosyal medyalarında YSL kıyafetlerini giyerek yaptıkları paylaşımlar çok başarılıydı. Bunda elbette yapılan ünlü listesinin yerinde isimlerden oluşmasının da etkisi var. En beğendiklerimin başında Lily Collins, Kaia Gerber, Hailey Bieber ve muhteşem coolluğuyla Charlotte Gainsbourg oldu. Bir an listede Cardi B ya da Kardashianlardan birini göreceğim diye ödüm kopmadı değil!