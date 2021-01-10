PELİN KAYA

2020 senesinde birçok kez pandemi dönemi şovlarına ve sahnelerine şahit olduk. Kimisi akıllardan silinip gitse de, öyle sahneler ve o sahnelerde tercih edilen kostümler oldu ki, hâlâ hatırımızda. Son dönemde büyük çıkış yapan, bu sahnelere en vurucu şekilde imzasını atan iki marka Valentino ve Mugler oluyor.



Dua Lipa, Studio 2054 sahnesinde giydiği Mugler kostümleriyle yılın en çok konuşulanlarındandı. Katıldığı iki farklı programda da 'Levitating' şarkısını seslendirirken tercih ettiği iki farklı Valentino elbisesi de hepimizin hafızalarına kazındı. Daha önce de yazılarımda bahsettiğim 2020'nin ikonik anlarından biri olmuş bir görünüm daha var; Lady Gaga'nın VMA performansında giydiği maske detaylı Valentino kostüm. Son olarak da Jennifer Lopez, yılbaşı konserindeki görünümüyle yıla damgasını vurmayı başardı! Yine Valentino imzalı olan metrelerce uzunluktaki beyaz kostümü daha uzun süreler aklımızdan çıkmayacak ve ikonik anlar listesinde anılacak gibi.



Fahriye şaşırttı

Fahriye Evcen bana mutlu bir şaşkınlık yaşattı. Çünkü nihayet kendisini dinamik ve şık bir kombinle görebildim. Hatta bu sefer ayakkabı seçimi bile doğru. Doğum sonrası acele etmeden en doğru şekilde fazla kilolarını verdi ve müthiş fit görünüyor. Üzerindekiler de hepimizin ulaşabileceği uygun fiyatlı marka ürünleri olunca ortaya sakin ama dikkat çekici spor bir şıklık şıkmış.



Ünlü tasarımcıya taciz suçlaması

Model Owen Mooney, Tiktok hesabında dünyaca ünlü tasarımcı Alexander Wang'in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve bu istismarı yıllardır birçok meslektaşının da yaşadığını açıkladı. Sonrası çorap söküğü misali aynı durumu yaşayan başka modellerin itiraflarıyla devam etti. Ardından Wang'in sayfasına, tepki gösteren binlerce yorum gelmeye başladı. Markanın sayfası yorumlara kapatıldı. Ve birkaç gün sonra Wang, ithamların asılsız olduğunu ve sert bir dille yasal haklarını kullanacağını belirtti. Aslında bu söylentilere uzun süredir moda forumlarında denk geliyordum. Şu ana kadar kimse cesaret edip yaşadıklarını dile getirememişti. Yani ne kadar lüks içinde yaşasanız da, ne kadar ünlü bir çevreye ve paraya sahip olsanız da; gerçeklerin mutlaka gün yüzüne çıkma gibi bir huyu var.



DÜNYA DEVİ NİYE ARTIK SOSYAL MEDYADA YOK?

Bottega Veneta markasının bir anda tüm sosyal mecralardan ayrılması, Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarını kapatması merak uyandırdı. Vogue US'in iddiasına göre; markanın kreatif direktörü Daniel Lee bir süre önce dijital defilelere inanmadığını, her zaman gerçek bir salon defilesini tercih edeceğini söylemiş. Bunun yanı sıra, Daniel Lee, Celine ile çalıştığı görev süresi boyunca Celine markasının web sitesi bile zar zor vardı ve bu markanın mağazalarını kutsal bir alana dönüştürüyordu. Yani anlaşılan o ki Bottega Veneta 2020'nin en çok satış yapan markalarından olmasına rağmen, Lee dijital dünyanın yarattığı ruhtan hoşlanmıyor. Haklı olabilir ama günümüz çağı tamamen dijitale dönmüşken bu denli radikal bir tutumun geri dönüşümleri nasıl olur merak ediyorum. Belki de marka şu an işe almak için küresel bir sosyal medya yöneticisi arıyordur. Belki de çok daha ihtişamlı bir geri dönüşün arifesindedir.