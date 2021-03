PELİN KAYA

Stella McCartney, mantarın bitkisel kısmı olan miselyumdan yapılan yeni bir vegan ve sürdürülebilir deri alternatifi olan Mylo'dan yapılan giysileri dünyada ilk kez piyasaya süren moda markası oldu. Polyester bazlı çoğu vegan derinin aksine, Mylo'nun biyolojik olarak tamamen parçalanabilir olduğu söyleniyor. Böylelikle de moda dünyasına hem vegan hem de çevreye daha duyarlı yeni bir materyal kazandırılmış oldu.







LÜKS VE HAYVANSEVER

Hermes de mantarın köklerinde bulunan maddeleri yeni deri materyali olarak kullanmaya hazırlanıyor. Bu derinin ise normalde Himalaya Timsahı gibi egzotik hayvanların derilerinden yapılan Birkin'in yeni modellerinde kullanılacağı söyleniyor. Hermes'in bu yenilikteki amacı ise tüketicilere lüks ve kaliteyi hayvanlara değer verir bir biçimde sunabiliyor olabilmek.







Givenchy'nin Paris Moda Haftasında tanıttığı sonbahar-kış koleksiyonundaki yeni bot moda dünyasında olay oldu. Ürün neredeyse her yerde konuşuldu ve özellikle 'Siz neye benzettiniz?' sorularına tabi tutuluyor. Ürün alışılmışın dışında ve bot harici her şeye benziyor. Şahsi görüşüm ise vazoya benzediği yönünde.







Moda teknolojisi şirketi Wanna ile iş birliği yapan Gucci, Wanna'nın uygulamasında 9 dolar karşılığında satın alınabilen bir dijital spor ayakkabıyı piyasaya sürüyor. Ürünü satın aldığımızda ayakkabının sanal ortamda ayağımızda nasıl durduğunu görebiliyoruz. Wanna uygulamasında, Gucci haricinde Nike, Reebook, Louis Vuitton, Dior x Jordan gibi markaların sneakerları da var ama onları denemek ücretsiz. Sadece Gucci'nin sanal deneyim için özel tasarlanan Virtual 25 model ayakkabısı ücretli.







YENİ SAÇLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Uzun zamandır yeşil ombre saç rengini tercih eden Billie Eilish kendisine bu saçlarla imza bir görünüm kazandırmıştı. Fakat kısa süre önce platin saç rengine döndü ve Instagram hesabından paylaştı. Bu paylaşımıyla yaklaşık 21 milyon beğeni alan Billie Eilish, Instagram'ın en hızlı beğeni alan gönderisi unvanını da kazanmış oldu. Fakat her ne kadar biz Billie'nin saçlarını boyattığını düşünsek de yeşil ombre sevdasından vazgeçmiş sayılmaz. Zira geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı bir videoda yeşil ombre saçlarının da peruk olduğunu gördük. Ne olursa olsun platin saçlarıyla sıkıcı olmaya başlayan stiline yeni bir soluk kattığı aşikar.







36 BEDENLE BAŞ ETME SANATI

Son zamanlarda şehrin gözde mağazalarında sosyetik hanımların 36 beden içine girebilmek için yaptıkları akıl almaz davranışlar kulağıma geliyor. Uyanık modacıların bu soruna buldukları çözüm ise takdire şayan. Mesela 40 beden bir ünlümüz mağazaya gelip beğendiği kıyafetin 36 bedenini denemek istiyor. Tabi ısrarla denemesine rağmen elbise bir türlü üstüne olmuyor. Kilo almışım bir üst bedeni denemek istiyorum diyeceğine ısrarla suçu tasarımcının dar kalıp kullanmasına atıyor. Mağaza müdürleri de uyanıklık yapıp müşteriye 'Haklısınız herhalde elbisenin kalıbında bir hata var' diyerek terziyle irtibata geçiyorlar. Peki o kritik arada ne mi oluyor. Aslında elbisenin duruma göre 1 ya da 2 büyük bedeni bulunuyor, doğru beden etiketleri çıkarılıyor ve yerlerine 36 beden etiketi dikiliyor. Bu durumda hem müşteri mutlu bir şekilde alışverişini yapmış, hem de mağaza sahibi müşterisini kaçırmamış oluyor.