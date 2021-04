PELİN KAYA

KAPİTONE, DOKUMA VE NEON

Geçtiğimiz aylarda tüm markalar ilkbahar koleksiyonlarının defilelerini gerçekleştirdi. Önümüzdeki sezon ayakkabı ve çantada nelerin trend olduğu artık belli, gelin beraber bakalım!

Sportif sandaletlerinizi gardıroplardan çıkarmanın vakti geldi. Özellikle gündelik yaşamda çok tercih ettiğimiz Birkenstock'lar ve yumuşak kapitone sandaletler bu sezon çok revaçta.

80'lerin canlı ve neon renk trendi bu sezon geri döndü! Markaların yeni koleksiyonlarında hemen hemen her görünümde canlı renkte bir parçaya rastlıyoruz. Neon yeşili, turuncu, fuşya ve çivit mavisi



BALERİN MODEL BABETLER...

Bizlere Fransız bir kadını anımsatan balerin model babetler bu sezon da trend. Özellikle büzgü detayı tüm modellerde dikkat çekiyor. Khaite ise bu trende kendine has yorumunu katarak burnu açık bir sandalet haline getirmiş.

Tabii ki neredeyse tüm markaların defilelerinde özellikle vurguladığı aşırı yüksek platformlar bu sezonun trendi haline geldi.

Valentino ve Miu Miu'nun uzmanı olduğu çivili ve taşlı detaylar bu sezon ayakkabıların vazgeçilmezlerinden oldu. Givenchy ve Louis Vuitton da buna örnek tasarımları bizlere sununca trendin altı bir kez daha çizilmiş oldu.

Geçen sezon hasırda gördüğümüz dokuma detayı bu sezon birçok materyalle trendler arasında yerini alacak. Özellikle ne kadar el yapımı ve doğal görünürse o kadar iyi.



METAL ZİNCİRLER

Trend deyince akla ilk gelen detay kuşkusuz metal zincirli saplar. Aslında metal zincirler uzun süredir çantalara şıklık katan detaylardan biri ancak bu sezon ne kadar kısa ve kalın olursa o kadar gösterişli ve şık duruyor. Metal zinciri en güzel uygulayan markaların başında Bottega Veneta ve Louis Vuitton geliyor.

Bazen bir yere giderken yanımıza sadece bir telefon ve para alıyoruz ve çanta taşımak fazla geliyor. Bu yüzden teknoloji dostu tasarımlar bu sezon oldukça ön planda. Siz de minimal eşya taşımaktan hoşlanıyorsanız Balenciaga'nın ve Chanel'in telefon tutucu çantalarını çok sevebilirsiniz.

Bu sezon, yumuşak deriden kısa saplı omuz altı çantalar rahatlığın ve şıklığın tanımını yazıyor desem yerinde olur. Bu modelden bir tane edinirseniz spor bir günden şık bir davete gidene kadar sizinle her yere uyum sağlayabilecek bir çantanız olmuş olur. Aradığınız hit parçaları Staud, By Far ve Themoire markalarında bulabilirsiniz.

Ayakkabıda olduğu gibi çantalarda da canlı tonları çok göreceğiz. Nötr tonlardan sıyrılıp sokak stilinize renk katmak istiyorsanız bu sezon tam zamanı. Bottega Veneta, Jw Pei ve By Far bu trende güzel örneklere sahip.