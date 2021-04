PELİN KAYA

Rihanna'nın 2-3 senedir başlayan vintage aşkı göz kamaştırıyor. Öyle değerli parçaları topluyor ve güncel trendlerle eşleştiriyor ki hayran kalmamak imkânsız. Tüketim çılgınlığının zıvanadan çıktığı günümüz şartları göz önüne alındığında böylesi vintage ve değerli parçaların kıymetini bilmek çok önemli bir farklılık. Gelin beraber Rihanna'nın görünümlerine yakın tarihten uzağa ufak bir yolculuk yapalım. Rihanna ilk görünümünde bir alışveriş merkezinde ve üzerinde 99 senesine ait vintage paçası kürklü Gucci-Tom Ford iş birliğinden bir jean var. Kombinini yine kürklü olan Benny Andallo imzalı bir şapkayla tamamlamış.



Ne kadar sıra dışı görünse de tam Rihanna'lık ve gösterişli. İkinci görünümünde ise lüks bir restorana yemeğe gitmiş ve 96 senesine ait Chanel imzalı bir kaban tercih etmiş. Görünümünü 90 senesine ait Dior bir choker ile tamamlamış. Üçüncü görünümünde ise 94 senesine ait Todd Oldham imzalı straples bir elbise tercih ediyor. Rihanna'nın vintage aşkı ne kadar yüksekse kürk aşkı da maalesef öyle. Dördüncü görünümünde 97 senesine ait YSL'den vintage bir kürkle karşımızda. Beşinci görünümünde ise Rihanna market alışverişine 95 senesinden bir Dior elbiseyle gidiyor. Zaten markete bu şekilde de ancak Rihanna gidebilirdi!



BOTTEGA VENETA DERGİ

Ocak ayının başında Bottega Veneta tüm sosyal mecralardan elini çekmişti ben de tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmıştım. Marka şimdi ise "Issue" isimli dijital bir dergiyle karşımızda! İlk sayısı yayınlanan ve markanın dünyasını yansıtacak olan dergi üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı yayınlayacak. Issue, mağazalardaki koleksiyonlar ile paralel içerikte olacak. Böylelikle marka hakkındaki merakımızı onların belirlediği güncel bir yolla gidereceğiz.



FAHRİYE EVCEN SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu bir markanın lansmanına katıldı. Bu tarz hacimli ve su dalgası model saçlar çok yakışmış. Kombinindeki deri etek ve Gianvito Rossi imzalı ayakkabısında sezonun hit renklerinden su yeşilini tercih etmesi hoşuma gitti çok da yakışmış. Tek sorun şekilsiz ve uyumsuz görünen gömleğiydi. Keşke yine aynı renkte şık bir bluz tercih etseymiş. Eskiden uyumsuz ayakkabılar tercih eden Evcen bu sefer hatayı gömlekte yapmış.



HER YER YEŞİL!

Fahriye Evcen'in yeşil tonlarındaki seçimleriyle yola çıkarak içinde bulunduğumuz sezonun en trend rengini konu etmek istedim. Markalar yeni koleksiyonlarında yeşil ve tonlarına o kadar çok yer verdi ki şu an sezonun en trend rengi nedir diye soracak olursanız kuşkusuz yeşil diyebilirim. Hatta ne kadar canlı ve neon tonlarda olursa o kadar iyi. Sadece kıyafetlerimizde değil dekorasyonda, aksesuar olarak kullandığımız çanta, takı ve ayakkabılarda da yeşil renk en çok tercih edilenlerin başında geliyor. Bu trendin öncü markaları Bottega Veneta, Balmain, Balenciaga ve The Attico oldu.