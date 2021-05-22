PELİN KAYA

MTV Sinema ve TV Ödülleri, iki gece süren törenle sahiplerini buldu. Törenin ilk gecesinde kırmızı halıda tam olarak rüküşlük hakimdi. Özellikle Addison Rae'nin kendisinden beklenmeyecek seçimleri büyük hayal kırıklığı yaşattı. İlki Christopher Esber, ikincisi ise Pertegaz imzalıydı. Genellikle seçimlerini beğendiğim Mandy Moore bile Altuzarra imzalı elbisesiyle iyi görünmüyordu. Ne renk ne de kesim yakışmış. Jurnee Smollet de gözlerimizi yumduran isimlerden biriydi. Parti temalı Alexandre Vauthier Couture imzalı parça, adeta 'Ben burada ne arıyorum?' diyordu.







Törenin ikinci gününde görmeye alışık olduğumuz isimler vardı. Önceki güne nazaran Winnie Harlow özel dikim Miu Miu elbisesiyle biraz olsun içimize su serpti.







Ama bu görünüme de tamamen mükemmel diyemem. Pembe düşler kraliçesi Paris Hilton sarı renkli Philipp Plein imzalı elbisesi ve diğer parçalarıyla şaşırtıcı bir biçimde uyum içindeydi. Heidi Klum da gecenin dikkat çeken isimlerinden oldu. Aliette imzalı elbisesiyle kırmızı halıda adeta fiziğini konuşturdu.







HEYECAN VEREN İŞ BİRLİKLERİ

Bu hafta Türkiye'nin gururu iki büyük markanın heyecan veren iş birliklerini duyduk. İlki tasarımlarını ve vizyonunu çok beğendiğim Şansım Adalı'nın Sudi Etuz x LC Waikiki koleksiyonu oldu. Baharın çoşkusunu ve enerjisini yansıtan tasarımlarıyla koleksiyon, renkleri, neşeyi, umudu ve birlikteliği temsil eden 45 parçadan oluşuyor. Daha çok genç kesime hitap etse de benim gibi ruhu genç olanları da mutlu edecek bir koleksiyon. Her parçasında Sudi Etuz'un imza detaylarını görmek hoşuma gitti. Bir diğer iş birliği de Burcu Esmersoy'un İpekyol ile çıkardığı Burcu Esmersoy for Ipekyol Beachwear koleksiyonu oldu. Bir plaj koleksiyonu için Burcu Esmersoy'dan daha isabetli bir karar olamazdı. Yaz mevsimine eşlik eden mayolar, bikiniler, pareolar iş birliğinin temel taşlarını oluşturuyor. Koleksiyonda aksesuarların olması da iyi düşünülmüş.







EN ŞIK ANNE

Dünyaca ünlü modellerden Elsa Hosk havaların da güzelleşmesiyle çocuğunu alıp sıkça sokağa çıkmaya başladı. Ee haliyle bana da yorumlayacak bir anne stili daha çıktı. Elsa, tam bir bahar annesi desem hiç yanlış olmaz. Seçimleri oldukça konforlu, cool ve bir o kadar dikkat çekici. Ayrıca desenleri ve renkleri kullanmaktan da çekinmiyor. Hatta sokak stiliyle Gigi Hadid, Emily Ratajkowski ve Irina Shayk gibi anneleri geçti. Şu sıralar favori anne stilim Elsa Hosk'a ait. Özellikle son paylaşımında giydiği pembe triko Magda Butrym takım ve Chanel sandaletleriyle müthiş görünüyor.