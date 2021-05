PELİN KAYA

Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede; Megan Fox, Mugler imzalı bir mayokini elbise ile modaseverleri ikiye böldü. Gecede pembe tonlara çokça rağbet vardı.



Pink'in pembe bir seçim yapmasını anlarım ama model hiç Pink'lik değildi. Alicia Keys makyajsızlık akımına devam ediyor ama onun da Valentino kıyafetini kendisine uyumlu bulamadım. Saweetie, Giambattista Valli Couture elbisesiyle içlerinde en iyi görüneni.



Priyanka Chopra'nın Dolce&Gabbana seçimini şaşırtıcı şekilde şık buldum. Nick Jonas da Fendi bir takımla geceye katılmıştı. Doja Cat'in Balmain seçimi karmaşa silsilesiydi. The Weeknd günümüz şartlarına göre normal bir görünümle geceye katılmıştı. Takımının markası da Bottega Veneta idi. Tom Ford imzalı takımıyla benim için gecenin en şıkı Drake'di.



TRUSSARDI'DE YENİ TÜRK DÖNEMİ

Harika bir haberle gururlandık. Trussardi markasının kreatif direktörlüğüne Serhat Işık ve Benjamin Huseby getirildi. İkisi de kurdukları GmbH markasında gösterdikleri başarıyla moda otoriterlerinin dikkatlerini çekmeyi başardılar.



Daha öncesinde 2011'de Trussardi'nin kreatif direktörlüğüne Ümit Benan getirilmişti ama kısa sürmüş yolları ayrılmıştı. Bu yeni dönemin onlar için uzun soluklu ve başarılı olmasını dilerim! Trussardi için çıkaracakları ilk koleksiyonu büyük bir heyecanla bekliyorum.



HAZIR GİYİM COUTURE'Ü YENDİ

Geçtiğimiz günlerde Jean Paul Gaultier Instagram hesabında 'The End' yazan bir gönderi paylaşılmış ve biyografisi de 'Bir devrin sonu' yazılarak değiştirilmişti. Neden böyle bir yol izlediklerine dair bir süre yazılı veya sözlü net bir açıklama bekledim ama gelmedi.



Birkaç gün süren sessizlik sonrasında bir anda yeni bir paylaşım yapıldı ve bu sefer biyografisi 'Jean Paul Gaultier'in yeni devrine hoşgeldiniz' olarak değiştirildi. Tüm bu tantana markanın 6 yılın ardından hazır giyime geri dönmesiymiş. Herşey o kadar çabuk oldu ki ilk koleksiyonun tanıtımı 28 Mayıs'ta gerçekleşti bile.



THE ROW RÜZGARI

Mary-Kate Olsen ve Ashley Olsen kardeşlerin 2006'da kurdukları The Row markası, popüler isimlerin son gözdesi. Giyim stilleriyle beğenilen isimleri The Row sayesinde tam anlamıyla bir örnek görmeye başladık.



Kendall Jenner'ın başlattığı tümü The Row marka pantolon-tişört ve gömlek akımına sonrasında Rosie Huntington Whiteley ve Elsa Hosk da katıldı. Markanın şu ana kadar herhangi bir ünlü çalışması olmamış, yüksek fiyat politikasını değiştirmeyip elitist duruşunu korumuştu. Kendall, Rosie ve Elsa'nın The Row kombinleri öylesine etkili oldu ki şu an bu kombini paylaşmamış bir influencer bulamamak daha zor.