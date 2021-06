PELİN KAYA

Parfüm sanatının ustası Guerlain, Begüm Khan ile şahane bir iş birliğine imza attı. Begüm Khan markasının yaratıcısı Begüm Kıroğlu, Guerlain'in ikonikleşmiş arı figürünü eski Osmanlı topraklarındaki görkemli evine taşıdı ve 'The Bee Bottle' ortaya çıktı. Tıpkı Begüm Kıroğlu'nun da bu harika tasarım için hedeflediği gibi Doğu ile Batı mükemmel bir uyum içerisinde sentezlenmiş oldu. Şişenin mücevherinde 4 adet Orkide yaprağı ve üzerinde Guerlain arısını görüyoruz.



Eşsiz bir sanat eseri olan The Bee Bottle için bronz dökümden oluşturulan bir taban 24 ayar altınla kaplanmış ve yaklaşık 6 bin 500 adet değerli kristalle bezenmiş. Her bir değerli taş tek tek uzun saatler gerektiren zahmetli bir süreçte titizlikle elle yerleştirilmiş. The Bee Bottle by Begüm Khan tüm dünyada sadece 15 adetle sınırlı olarak satışa sunuluyor. Dünya devi bir markanın Türk markasıyla böylesine özel bir projede iş birliği yapmış olması hem büyük bir başarı hem de büyük bir gurur. Tebrikler Begüm.





RÜKÜŞLÜK YÜZDESİ YÜKSEK BİR KIRMIZI HALI

Kırmızı halısı gözleri kanatan, I Heart Radio Ödülleri gerçekleşti. Doja Cat gecede ilk olarak iç çamaşır üzerine tülden Brandon Maxwell markasını, ikinci olarak şirin mi şirin(!) kedili bir Miu Miu marka elbise seçti. İki görünüm de tam bir felaket. Demi Lovato, kendisine hiç yakışmayan Dundas marka takımıyla gecenin rüküşlük yarışına renk katan isimlerdendi.



Megan Fox Mach&Mach FW20 seçimiyle harika görünse de gözlerim sadece sevgilisi Machine Gun Kelly'nin pençeden hallice tırnaklarına takıldı. Ava Max ise seçimini bir Türk markası olan Dilara Fındıkoğlu'ndan yapmış. Böyle bir kıyafeti beğenebilmek çok zor ama tabii bir Türk markasını seçmiş olması gurur verici.



Lil Nas X'in görünümüne diyecek söz bulamadım ama çantasının uyumunu sevdim. Kırmızı halıda çantalı beylerin sayısı gittikçe artıyor. Debby Ryan adeta güzel bir kadının kendini mahvetmeyi başarması ile ilgili bir şiir gibi...



BVLGARI'NİN İLK TÜRK MARKA ELÇİSİ OLDU

Serenay Sarıkaya, Bvlgari mücevher markasının Türkiye'deki ilk marka elçisi oldu. Bu heyecan verici iş birliğinin ilk adımı olarak Sarıkaya, Bvlgari'nin çok özel davetlerine katılmak üzere Milano'ya gitti. Sarıkaya ilk olarak Milano'nun meşhur La Scala'sında büyüleyici bir müzik ziyafetinin tadını çıkardı. Tabii ilk günde ne giyeceğini heyecanla bekliyordum.



Ama maalesef çok beğendiğim bir kıyafet seçimi göremedim. En heyecan veren boynundaki muhteşem kolyesi ve yüzüğü oldu. Serpenti model kolyenin satış fiyatı 300 bin Euro. Yine Serpenti model yüzüğün ise 80 bin Euro. Dün akşam büyük bir davet verildi. Davetin detaylarını da yarın sizlerle paylaşacağım.