PELİN KAYA

Victoria's Secret markasında çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Marka, bu zamana kadar ikonikleşmiş dikkat çekici defilelerini Priyanka Chopra ve Megan Rapinoe gibi isimlerin olduğu sözcülerle değiştirdi. Bu isimler podyuma çıkıp yürümek yerine bir podcastte bulunacaklar. Seçilen sözcüler her vücut ölçüsünden ve görünüşten isimler olacak. Yani alışık olduğumuz o Victoria's Secret mankeni kavramı artık söz konusu değil.



Açıkçası Victoria's Secret'ın bu hamlesini marka yöneticilerinden Ed Razek'in 3 yıl önce yaptığı "İnsanlar büyük beden ve trans modelleri görmek istemiyor" iddiasından sonra oldukça yenilikçi ama maalesef geç kalınmış bir karar olarak görüyorum. Şu ana kadar erkekler için olan marka bir anda kadınlar için olma stratejisine geçti. Bu kadar keskin bir virajın altından kalkabilecekler mi bunu ancak zaman gösterecek.



ZİRVEDE ŞIKLIK YARIŞI

Amerika Başkanı Joe Biden ve eşi Dr. Jill Biden G7 zirvesi için İngiltere'deydi. Tabii beni kimler neler giyecek nasıl görünecekler merakı sardı. Kate Middleton'ı iki elbiseyle gördük. Her iki elbisesi de Alexander McQueen imzalıydı. O kadar ince bir fiziği var ki düz elbiselerin içinde kayboluyor. O yüzden bele oturan beyaz elbisesiyle daha hoş görünüyordu.



Jill Biden ise seçimini Brandon Maxwell markasından yaptı. Her iki seçimiyle de Cambridge Düşesi Kate Middleton'dan daha şık görünüyordu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eşi Carrie Johnson'ın elbisesi de iddialı bir pembe olmasıyla dikkatleri çekti ama açıkçası böyle bir etkinlik için elbisenin modeli de ayakkabı seçimi de epey hafif kaçmıştı.



DÜNYADA BİR İLK!

Gün geçmiyor ki Demet Akalın'ın adını bir olayla anmayalım. Ama bu sefer ki hepimizin ağzını açık bırakacak cinsten. Instagram'da @popbizde sayfasının yıllar sonra ortaya çıkardığı şaşırtan gerçeği kısaca özetliyorum. Demet Akalın'ın 2014'te 'Rekor' isimli albümünün kapak fotoğrafında gördüğümüz kişi aslında Demet Akalın değilmiş.



'O da nasıl oluyormuş?' diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Şöyle oluyor. Dolce&Gabbana reklamlarında yer alan bir modelin yüzüne Demet Akalın'ın kafasını oturtup albümü çıkarmışlar. Albüm kapaklarında ağır fotoşoplarla kendine benzemeyen ünlüleri çok gördük de komple başka vücuda kendi kafasını oturtanını Akalın sayesinde ilk kez görmüş olduk.



OLİMPİYAT AÇILIŞ TÖRENİ GİBİ DEFİLE

Dior, son derece gösterişli bir şekilde Maria Grazia Chiuri tarafından tasarlanan Cruise 2022 koleksiyonunu Yunanistan'da tanıttı. Chiuri kendi Yunanistan'ını yaratırken; referanslarını şiirden, Giorgio De Chirico'nun işlerinden ve onlarla uyumlu figürlerin bulunduğu, Alexandre Iolas'a ait vazolardan almış. Bu defileye defile demek yetmez, tam anlamıyla Olimpiyat açılışını aratmayacak bir şovdu.



Hatta bir an mekanın, orkestranın ve ortamın büyüsüne kapılıp tasarımlara bakmayı unuttum. Ama sonrasında tek tek inceledim. Koleksiyonun renk paleti adeta mekanın tonlarından doğmuş gibiydi. Helenistik doku hiç bu kadar büyüleyici olmamıştı. Antik ruh ve modern dokunun göz kamaştırıcı birlikteliğine şahit olduk.