PELİN KAYA

Vakko, Tokyo 2020 Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların giyeceği yol, seremoni ve Olimpiyat köyü kıyafetlerini tasarladı. Yaklaşık iki yıldır ortaklaşa yürütülen çalışmanın ardından hazırlanan Team Türkiye Koleksiyonu, 23 Haziran 2021 tarihinde İstanbul'da Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen bir defileyle sunuldu. Tüm tasarımlarda kullanılan kırmızı ve kırık beyaz, Türk bayrağını sembolize ediyor. Lacivert dokunuşlar Tokyo lacivertini, 3 rengin birlikteliği ise takım ruhunu yansıtıyor.



Tasarımlarda sol göğüs üzerine işlenen ay yıldızlı arma, milli sporcuların yüreğinin Türk bayrağıyla attığını sembolize ediyor. Vakko ailesini, projede emeği geçen herkesi tek tek tebrik ederim, kıyafetlerin her parçası son derece şık tasarlanmış. Sporcularımıza da ayrıca başarılar dilerim.



HAILEY VE JUSTIN BIEBER PARİS ŞOV

Hailey ve Justin Bieber'ın her Paris'e gidişleri adeta bir defile gibi geçiyor. Söz konusu Hailey olunca tabii ki her güne ne giyecek diye heyecanla bekliyoruz. İlk görünümlerinde Hailey'nin tercihi The Attico'dan yana oldu ve çok şıktı. Justin'in Balenciaga eşofmanlarıyla 13 yaşında görünmesini sevemedim. Saçlarını kestirmesi yaşını daha da küçülttü.



Aynı gün morlar içinde de gördük Hailey'i. Renkleri sevsem de maalesef bluzunun kesimi Hailey'e bile yakışmamıştı. Sonraki gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Bridget Macron'u makamında ziyaret edip müzik festivallerinin sorunu konuşuldu. Hailey, LaQuan Smith imzalı elbisesiyle Justin'in aksine gerçekten şıktı fakat sadece bir akşam yemeği veya eğlence için uygundu.



PROTOKOLE UYGUN DEĞİL

Bazı konularda gelenekçi ve klasik biriyim. Ne Hailey'in elbisesi ne de Justin'in kıyafeti protokole uygun değildi. Bu eleştirimi paylaştığımda 'İşte ne güzel kendileri gibi gitmişler' mesajları geldi. Buna kendin gibi olmak değil bulunduğun makama saygı göstermemek denir. Hele Justin Bieber'ın oturuş şekli öylesine saygısızca ki. Neyse konumuz stil yine ona döneyim.

Ertesi gün Hailey Miu Miu imzalı ışıltılı elbisesiyle çıktı karşımıza. İçimden 'Keşke dün Macronlar'a bu kıyafetle gitseydin' dedim. Son görünümde ise Justin ve Hailey şık bir restoranda yemeğe gitti. Justin sonunda biraz eşine ayak uydurup özenli diyebileceğimiz bir kıyafetleydi.



HER BEDENDEN BEYLERİ DE GÖRMEK İSTİYORUZ

Beyonce ve Adidas iş birliğinin başarısı meyvelerini vermeye devam ediyor. Her sezon büyük bir başarıyla çıkan ve satış rekorları kıran iş birliğinin son meyvesi; plaj giyim koleksiyonu olan Flex Park. Ürünlerin hepsi en az yüzde 85 geri dönüştürülmüş kumaşlardan üretildi. Koleksiyonun XS'dan 4X'e kadar beden aralığı var.



Fiyatlar 40 dolar ve 120 dolar arasında değişkenlik gösterecek. Neon renklerden oluşan koleksiyon 22 Temmuz'da Adidas'ın kendi web sayfasında 23 Temmuz'da ise tüm dünyada satışa sunulacak. Çıkan reklam görselleri epey ilginç. Mesela her bedenden kadın modelleri görmek hoşuma gitti de neden her bedenden beyleri göremiyoruz, bir oraya takıldım.



KEŞKE SPOR TARZLA DAHA SIK GÖREBİLSEK

CAMBRIDGE Düşesi Kate Middleton Doğal Tarih Müzesi'ne ziyarette bulunmuş. Son zamanlarda giydiği düz kalıplı ve üstüne oturmayan elbiselerden sonra bu sade ve spor şık görünümü o kadar iyi geldi ki resmen içim açıldı.



Zira o elbiseler içinde incecik fiziği daha da ince görünüyor sanki en ufak bir rüzgarla uçacakmış hissi yaratıyor. Oysa bu spor tarzıyla ne kadar güçlü ve iyi duruyor. Chloe imzalı blazer ceket ve klasik bir mavi jeanle bir süredir gördüğüm en iyi hali diyebilirim.